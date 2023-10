Po 45 letih zakona Meryl Streep šokirala z ločitvijo

Z oskarjem nagrajena igralka Meryl Streep se je ločila. In ne samo to, ločila se je že šest let nazaj. Po poti številnih znanih igralcev je zakorakala po zavidljivih 45 letih zakona z Donom Gummerjem.

Kot danes poroča Mirror, sta zakonca razkrila, da govorice o razhodu držijo. Vendar pa dodala, da sta ločena že šest let. »Vedno se bosta imela rada, življenjske poti pa si ne bosta več delila.

Zakonca, ki imata skupaj štiri otroke, sta živela zelo zasebno, kar je verjetno tudi razlog, da medijem šest let ni uspelo odkriti, da sta se ločila. Nenavadno je tudi, da je Meryl še letos na podelitvi Asturias Awards 2023 in leta 2018, ko je prejela oskarja, čeprav sta bila že takrat ločena.

Meryl and Don imata štiri otroke: Henry Wolfe, 43; Mamie Gummer, 40; Grace Gummer, 37; in Louiso Jacobson, 30. Imata tudi pet vnukov.

Meryl, znana po številnih filmskih uspešnicah, kot so Mamma Mia in The Devil Wears Prada, je Dona spoznala davnega leta 1978. Predstavil ga ji je brat in še isto leto sta se poročila. Po sedmih letih sta se preselila na privatno posestvo v Connecticutu, vredno 1,8 milijona evrov. Zatem sta z družino živela v Los Angelesu, na posestvu, vrednem 3 milijone dolarjev, vse dokler se nista preselila nazaj v Connecticut.