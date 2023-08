Nekoč lahko izbirala med 123 sobanami, sedaj živi v avtodomu

Kot hčerka pokojnega televizijskega mogotca Aarona Spellinga je Tori Spelling v otroštvu živela v več kot 200 milijonov evrov vredni hollywoodski vili, kjer je lahko izbirala med 14 spalnicami, 27 kopalnicami in 123 sobanami. Zdaj pa je s petimi otroki sprva pristala v poceni hotelu s sobo za 90 evrov na noč, nato pa v avtodomu, pred katerim stojijo mizica za kampiranje in stolčki. »Potrebujemo dom,« je dejala igralka, ki se finančno menda komaj še drži nad vodo.

Med Tori in Deanom stvari že dolga leta niso v redu. FOTO: Perez-nic/x17online.com

Njena trenutna bivanjska situacija naj bi bila zgolj začasna, da njeno hišo rešijo plesni, ki jo je z družino počasi in tiho ubijala že več let. »Moji otroci in jaz smo bili bolni, nikakor se nismo mogli pozdraviti. Ugotovili smo, da imamo strašansko težavo s plesnijo, ki nas je ubijala že tri leta.«

Po očetovi smrti je dobila le drobtinico njegovega premoženja, večina je šla njeni mami Candy. FOTO: Getty Images

Zdi se, da se Torijino življenje sesuva kot hišica iz kart. Sredi junija je Dean McDeramott razkril, da je njegovemu zakonu s Tori po 18 precej turbulentnih letih dokončno odklenkalo. Instagramsko objavo razhoda je sicer hitro izbrisal, a nedolgo zatem je Tori že pakirala in selila svoje premoženje k prijateljici. Od tam pa v poceni hotel. Nekateri so zatrjevali, da za selitvijo tičijo zgolj težave s plesnijo, a to zna biti le le del resnice. »Vedno sem bila bolje videti, kadar sem bila sama,« je med vrsticami skoraj potrdila, da sta se z Deanom razšla. Tega že vse od junija ni videti v Torijini bližini.

Časi Torijine igralske slave, tudi zaradi serije Beverly Hills 90210, so preteklost. FOTO: Press Release

Zasebne težave javna skrivnost

Ni skrivnost, da je igralkin zakon že skoraj od začetka precej viharen. Med njima je zaradi Deanove nezvestobe prvič glasno zaškripalo že po šestih zakonskih letih, a mu je blondinka nekako odpustila. V naslednjih letih pa so se težave med njima le kopičile, velik del tega je redno pristajal tudi na tabloidnih naslovnicah, dokler ni zdaj menda dokončno eksplodiralo in Dean ni zmogel več.

»Tori je dolga leta izkoriščala njune zakonske težave, da se je o njej pisalo in je zabavna industrija ni pozabila. Njune težave so bile javna skrivnost. A namesto da bi Tori poskušala šepet utišati ali vsaj ublažiti, je vse še načrtno stopnjevala. Šla je celo tako daleč, da se je z dokumenti, ki so jasno kazali na ločitev, sprehodila prav tam, kjer je vedela, da čakajo paparaci. To in podobno je bilo za Deana preveč,« je povedal vir. Poleg tega so bili tu še denarne težave in stres vzgoje petih otrok. »Tori se je zdelo, da delo med njima ni enakomerno razporejeno in je na njej krepko več kot le polovica vsega. Včasih je imela celo občutek, da za otroke skrbi le ona. In pogosto je bilo to res.«

Imela naj bi občutek, da je skrb za otroke le na njej. FOTO: Rs-jack-vip/x17online.com

Še vedno zahtevna

Tori se je zdelo, da Dean ne opravi svojega deleža gospodinjskih opravil, on pa je menil, da Tori od njega nerazumno zahteva preveč. »Nič, kar storim, ni dovolj dobro zanjo,« je menda jadikoval prijateljem. »Precej se je spremenil in je trdo garal, da bi osrečil ženo in postal moški, kakršnega potrebuje in želi. A Tori je bila kljub temu še vedno zahtevna, vedla se je, kot da je upravičena do vsega. Zanjo nič, kar Dean stori, nikoli ni bilo in ne bo dovolj dobro,« so povedali.

Zapravlja nad zmožnostmi Priznala je, da z denarjem ne zna in da zapravlja daleč nad svojimi zmožnostmi. Kajti čeprav se je rodila televizijskemu producentu, čigar premoženje je bilo ob njegovi smrti ocenjeno na pol milijarde, je večino zapustil ženi, Tori in njen mlajši brat pa sta dobila vsak le »ubornih« 700 tisoč evrov. Veliko premalo za igralko, navajeno brezglavega razsipništva.

V teh dneh naj bi poskušala živeti v okviru svojih finančnih zmožnosti. FOTO: Jack-rs-vip/x17online.com

Na (novo) uradno potrditev, ali sta se razšla oziroma ali se ločujeta, bomo morali še počakati. A vse od junija, ko je Dean prvič najavil ločitev, zvezdnica prijateljem povzroča skrbi. Ne odziva se ne na klice ne na telefonska sporočila. Prišla ni niti na nekatere promocijske dogodke njene linije za notranjo opremo stanovanja. Zdaj pa še fotografije, kako z otroki živi v avtodomu. »Med poletnimi počitnicami si je želela vzeti predah od Los Angelesa, zaradi sebe in otrok potrebuje nekaj miru. Z otroki želi zgolj preživeti poletne počitnice, a tokrat tako, kot si glede na svoj proračun lahko privošči. Dobro ve, da bo deležna precej pozornosti, ker je običajno razkošje zamenjala za nekaj podobnega kampiranju, a postaja bolj realistična in se zaveda, kaj si lahko privošči,« je povedal vir.