To so zadnje besede Melanie Trump o njeni ljubi mami Amaliji

V četrtek je Melania Trump, nekdanja ameriška prva dama k zadnjemu počitku, pospremila mamo Amalijo Knavs. Pogrebna slovesnost je potekala v episkopalni cerkvi Bethesda-by-the-Sea nedaleč od Trumpovega posestva Mar a Lago, kjer sta se leta 2005 poročila z Melanio.

Nekaj dni po zasebni pogrebni slovesnosti se je žalujoča Melania oglasila na družabnem omrežju X in se zahvalila za vso podporo v teh težkih trenutkih. »V imenu moje družine bi se rada zahvalila za ljubezen in podporo, ki ste nam jo izkazovali na tej poti izgube in žalosti. Negovali bomo lepe spomine na mojo ljubljeno mamo in za vedno ohranili njeno luč v naših srcih.«

Poročena je bila z ljubeznijo svojega življenja, imela je dve hčerki

Spomnimo, Amalija Knavs je skupaj z možem Viktorjem v času Trumpovega predsednikovanja živela v New Yorku, kamor se je Melania preselila leta 1996, dve leti kasneje pa tam srečala Trumpa. Kasneje je sponzorirala zeleno karto oziroma dovoljenje za bivanje in delo v ZDA za svoja starša, ki sta dobila državljanstvo ZDA leta 2018, ko je bil Trump predsednik.

Osmrtnica za Amalijo Knavs je bila objavljena tudi v Dolenjskem listu. V njej je pisalo, da so danes v njen spomin v cerkvi svetega Lovrenca na Raki zvonili zvonovi, nato pa je potekala tudi maša. V osmrtnici, ki je bila objavljena tudi na spletni strani časnika, je pisalo, da je bila Amalija Knavs »poročena bila z ljubeznijo svojega življenja Viktorjem Knavsom, s katerim sta imela dve hčerki, Ines in Melanijo. Amalija je bila ljubezniva, močna, dobrotna in ljubeča babica vnuku Barronu. Neizmerno jo bomo pogrešali in bomo spoštovali njeno dediščino, predanost družini in tistim, ki jih je imela rada«.