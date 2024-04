To je Jannik Sinner. Zdaj najboljši igralec teniške sezone

Ko je bilo jasno, da ne bo več izjemnih medsebojnih dvobojev vladajoče teniške trojice Novak Đoković-Roger Federer-Rafael Nadal, so po teniškem svetu začeli razpredati, da zvezdniki takšne ravni izginjajo. Toda za omenjeno trojico sta potrkala na vrata dva, ki sta kot najstnika začela zmagovati in napovedovati veliko prihodnost.

Najprej je bil to Carlos Alcaraz, takoj za njim pa Jannik Sinner, zdaj najboljši igralec te sezone. In če je za Alcaraza že kar naravno, da sledi dolgi selekciji odličnih španskih teniških igralcev, predvsem tistih na peščeni podlagi, je pri Sinnerju drugače, saj prihaja iz okolja, ki precej bolj slovi po šampionih z belih strmin ali pa iz tekaško-biatlonskih prog.

Sinner je namreč doma na Južnem Tirolskem, v severnem kotičku italijanske dežele, tik ob meji z Avstrijo. Večinoma je tam pogovorni jezik nemščina, tako je tudi v domači hiši novega teniškega junaka. Odraščal je v mestecu Sexten, ob vznožju visokih gora in imenitnih smučišč. In potem ni čudno, da so ga smuči spremljale že od zgodnjega otroštva: pri osmih letih je postal državni prvak v veleslalomu, štiri leta pozneje je bil v tej disciplini alpskega smučanja italijanski podprvak. Toda obenem je silno rad igral nogomet. Njegov športni talent pa so opazili tudi pri lokalnem teniškem klubu, nato se je moral odločiti, kako naprej s smučanjem. Teniški trening mu je bil očitno bolj všeč.

Sinner ima najraje makarone z omako s pršutom, z bučkami, jajčevci, gobami in domačo smetano.

Očetova kuhinja

Sinner je sezono 2024 nadaljeval po prav spodbudni odskočni deski prejšnjega leta. Danes je pri svojih 22 letih št. 2 svetovne teniške lestvice, pred njim je le še Đoković, prav slednjega pa je ugnal v polfinalu odprtega prvenstva Avstralije. Nato je po zmagi nad Danilom Medvedjevom osvojil prvi turnir za grand slam v tej sezoni. Pred dnevi se je vrnil z lovoriko tudi iz Miamija, s 6:3, 6:1 je v finalu premagal Bolgara Grigorja Dimitrova. Sploh pa je izjemen Sinnerjev niz v končnici leta 2023, ko je v zadnjih 22 tekmah zbral 20 zmag.

Z dekletom, italijansko manekenko in vplivnico Mario Braccini, se nerada kažeta v javnosti (»Skupaj sva srečna, zakaj bi morala na družbenih omrežjih dnevno to razkrivati.«), na turnirjih ga spremlja oče, ki je kuhar in v domačem kraju s soprogo vodi gorsko kočo. Jannik pa tako uživa v specialitetah Južne Tirolske tudi med sezono, saj oče zanj posebej kuha. Predvsem tiste jedi, ki jih ima najraje: denimo makarone po družinskem receptu z omako s pršutom, z bučkami, jajčevci, gobami in domačo smetano. Vselej mu tekne rižota z jurčki, tudi pice se razveseli. Med pandemijo koronavirusa pa je tržil celo pico s svojim imenom in od vsake prodane 10 evrov namenil bolnišnicam v deželi.