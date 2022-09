To je bila druga Charlesova ljubica, njena zgodba se je tragično končala

Prepovedana ljubezen med Camillo in kraljem Karlom III., ko je bil ta še princ in bil poročen z Diano, je vsem dobro znana. A Camilla naj ne bi bila edina, s katero je princ varal svojo ženo. Dale Tryon, rojena Harper, znana pa tudi kot Kanga (po modni znamki, ki jo je sama ustvarila), je imela pomembno vlogo v življenju princa. Umrla je tri mesece po princesi Diani leta 1997 in vse do danes je niso veliko omenjali.

Po pisanju medijev je bilo Charlesovo srce tako razpeto ne le med Camillo in Diano, temveč naj bi bila Kanga Charlesu enako pomembna kot Camilla.

Charlesova družina jo je oboževala, bila je tudi Dianina prijateljica

V dokumentarnem filmu iz leta 2008 so viri blizu kraljevega dvora trdili, da je v 70. letih Charles skakal iz postelje Camille v Dalino, potem pa spet nazaj. Obe ženski naj bi bili njegovi ljubici in obe sta rodili sinove drugim moškim, Charles pa je otrokoma postal boter. Ko je bila stara 25 let, se je preselila iz rodne Avstralije v London. Leta 1973, ko je bil Charles v mornarici, se je Camilla poročila z Andrewom, Kanga pa z Anthonyjem, za katerega je veljalo, da je bil v Charlesovem najožjem krogu prijateljev. Dale in Camilla nista nikoli našli skupnega jezika, čeprav so se pogosto videvali. Diani je bila Kanga menda prijetnejša in sta se tudi družili. Načrtovali naj bi tudi, kako se znebiti Camille.

Medtem ko se je Dale postopoma oddaljevala od princa, se je slabšalo tudi njeno zdravstveno stanje. Od rojstva je imela spino bifido (bolezensko stanje, pri katerem se vretenca ne izoblikujejo popolno), diagnosticirali pa so ji tudi raka na maternici. Po boju z boleznijo se je leta 1996 za nekaj časa morala umakniti v kliniko za zdravljenje odvisnosti zaradi številnih protibolečinskih tablet, ki jih je jemala. Kar se je nato zgodilo, je še danes predmet špekulacij. Med zdravljenjem v kliniki je padla skozi okno in si zlomila hrbtenico. Pristala je na invalidskem vozičku. Takrat je trdila, da jo je nekdo porinil skozi okno. Nekaj tednov po njenem padcu je mož napovedal, da se bo ločil od nje. Njeni prijatelji so večkrat dejali, da je vseskozi bila prepričana, da jo želi nekdo ubiti. Po ločitvi se je preselila v Ritz, odvisnost od tablet pa je zamenjala z odvisnostjo od alkohola.

Dalino zdravstveno stanje je bilo vse slabše. Princ Charles je takrat povedal, da sta še v stiku, a da se vidita »enkrat ali dvakrat letno,« nista pa več prijatelja kot nekoč. 15. novembra 1997 je umrla zaradi sepse. Ni postala kraljica, bila je ločenka in brezdomka ...