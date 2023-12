Titova vnukinja in pravnukinja v Ljubljani: pravnukinja spremenila priimek

Saša Broz, vnukinja Josipa Broza Tita, je na svojem Facebook profilu delila fotografijo, na kateri pozira s hčerko Saro, in razkrila, da sta odpotovali v Slovenijo.

»Ljubljana«, je v opis objave zapisala Saša in dodala emotikon srca. Fotografijo je všečkalo skoraj 2000 ljudi, številni pa so v komentarjih zapisali, da sta »lepi mama in hči«.

Saša na družbenih omrežjih večkrat deli utrinke s svojih potovanj. Fotografije z njenega obiska Dunaja si lahko ogledate tukaj, in preberete o razlogih za njen mladostni videz.

Pravnukinja spremenila priimek

Sara je pred slabim letom dni svoj priimek spremenila. Namesto priimka Zidarić zdaj nosi priimek svoje prababice Herthe Haas, ene od petih žena Josipa Broza Tita. Pri spremembi priimka sta jo podpirala mama, a tudi oče Ranko Zidarić.

Sara dela kot scenografka v Zagrebškem lutkovnem gledališču, poznavalci pa poudarjajo, da se ji kot umetnica obeta lepa prihodnost.