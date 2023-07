Terrence Hardiman je prestrašil generacije otrok

V svojem 87. letu je umrl britanski igralec Terrence Hardiman, ki je v vlogi demonskega ravnatelja v televizijski seriji The Demon Headmaster (Demonski ravnatelj) prestrašil generacije otrok. Kajti četudi je od serije, ki se je na malih zaslonih vrtela med letoma 1996 in 1998, minilo že približno četrt stoletja, je Terrenceov grozljivi lik še vedno še kako živ v spominu televizijskih gledalcev.

Serija Demonski ravnatelj se je vrtela tri sezone, med letoma 1996 in 1998. FOTO: BBC

»Vse do danes ne morem najti bolj srhljivega lika iz svojega otroštva, kot je bil njegov,« je ob novici o igralčevi smrti zapisal uporabnik družbenih omrežij, drugi pa dodal, da je odšla še ena »legenda otroštva. Bil je izjemen, a hkrati grozljiv.« Televizijski bloger Elliot Gonzalez se je spomnil, kako ga je kot otroka s svojo igro prestrašil do obisti, v mislih televizijskega kritika in voditelja Scotta Bryana pa bo Terrence vedno ikona z velikim i.

Začel v gledališču

Svojo igralsko pot je Londončan sicer začel na gledaliških deskah znamenitega angleškega teatra Royal Shakespeare Company, a šele s preskokom pred televizijske in filmske kamere je osvojil najširšo publiko. Predvsem s serijo Demonski ravnatelj, ki temelji na istoimenskih otroških knjigah britanske avtorice Gillian Cross, v kateri je upodobil čudovito strašnega zlikovca. Ravnatelja, ki je svoje prodorne, živo zelene oči večinoma skrival za temnimi očali, ko pa jih je snel, je z enim samim pogledom hipnotiziral svoje žrtve. »Poglej me v oči!« je bil stavek, zaradi katerega otroci niso mogli spati.

1937. se je rodil v Londonu.

»Moja prva misel, ko sem dobil vlogo, je bila – kako grozen lik! Naravnost čudovit, pravi zlikovec,« pa je o svojem večnem ravnatelju dejal Hardiman, ki se mu sicer niti sanjalo ni, da se bo z njim vpisal v televizijsko zgodovino, njega pa da bo izstrelil med zvezde. »Ljudje so me nenadoma začeli prepoznavati na ulicah, predvsem ker sem živel v predelu Londona, kjer je bilo veliko šol. Mladina je začela pogledovati za menoj, kričali so name, se iz mene tudi hecali, kar je bilo precej zdravo. Preprečilo mi je, da bi postal preveč napihnjen.«

Srhljiva zatemnjena očala si je še enkrat nataknil pred štirimi leti, ko je glavno vlogo prevzel Nicholas Gleaves. FOTO: BBC

V več kot pol stoletja dolgi karieri je Terrence odigral več sto vlog, tako v gledališču kot na filmu in televiziji. Med drugim se je pojavil v britanski kriminalni seriji Glavni osumljenec, v kultnem Doktorju Who in še bolj nedavno v priljubljeni Netflixovi seriji Krona. Uveljavil pa se je tudi kot bralec zvočnih knjig in sinhronizator. A v spominu bo večno živel kot demonski ravnatelj. Tudi zato so ga leta 2019, ko so ikonsko serijo znova začeli snemati, tokrat z Nicholasom Gleavesom v naslovni vlogi, povabili zraven. »Le na kratko se pojavim, tokrat ne gre zame. Zasedba je nova, sveža, kar je čudovito,« je dejal zvezdnik. A hkrati priznal, da ga je kar malce strah znova nadeti si zatemnjena očala, čeprav za le nekaj kratkih trenutkov. »Minili sta več kot dve desetletji, odkar sem igral to vlogo. Priznam, bil sem malce živčen, predvsem ker sem vedel, da bom spoznal nove ljudi. Nisem želel, da bi si mislili, kaj za vraga ta starina spet počene pri seriji.«