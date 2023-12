Takole so ga odpeljali iz razvpitega šova, da bi mu povedali, da njegovega brata ni več (VIDEO)

Življenje zna biti zelo kruto. To je v teh dneh občutil Marko Janjušević Janjuš, ki ga širša javnost pozna predvsem po nastopanju v resničnostnem šovu Zadruga. Ta teden mu je namreč umrl brat Mihailo Janjušević. Kot poroča portal Blic, je storil samomor.

Marko Janjušević, ki je tudi nekdanji košarkar, ki je med drugim igral v košarkarskem klubu Luka Koper, se od svojega brata poslavlja s težkim srcem. V svoji nedavni objavi na instagramu mu je poslal ganljivo sporočilo. »Moj brat, nocoj gremo v našo hišo k naši mami in očetu in bratu. Oni te lepota moja čakajo... Ampak ne boš se več vrnil v to mesto.«

Po poročanju portala Blic je bil Mihailo danes pokopan v rodnem Prijepolju. Marko se je od njega čustveno poslovil, po poročanju omenjenega portala pa je v njegov grob vrgel tudi svojo uro in dodal: »Evo ti, da imaš na tistem svetu.« Na pogrebu je imel po poročanju omenjenega portala tudi govor.

Smrt mladega Mihaila, ki je imel ob smrti le 26 let, je pretresla srbsko javnost. Na youtube kanalu resničnostnega šova Zadruga so objavili tudi video, v katerem lahko vidimo, kako je bil Marko odstranjen iz Elite, kot se tudi imenuje ta resničnostni šov, da bi mu povedali novico, da je njegov brat umrl.