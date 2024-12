»Tako si lepa« Trump poljubil Brigitte, kot da Macrona ni tam. Kje je bila Melania? (VIDEO)

Zvoni slavne pariške katedrale Notre-Dame so v soboto, 7. decembra, ob 19.10 prvič po več kot petih letih in velikem požaru spet zazveneli. Otvoritve obnovljene katedrale so se udeležili številni svetovni voditelji - med njimi tudi predsednik vlade Robert Golob s partnerko, glavna zvezda pa je bil novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in Donald Trump sta se srečala že pred uradno slovesnostjo, kasneje pa sta se ponovno srečala – tokrat je bila z njima tudi Brigitte Macron. Sicer to ni prvič, da se piše o Trumpovih komplimentih, namenjenih prvi dami Francije.

Na posnetku, ki ga je Trump objavil na družbenem omrežju Truth, se vidi, kako se brez nasmeha na obrazu približa Macronu, nato pa z odprtimi rokami pride do Brigitte in ji reče: »Tako si lepa.«

Po komplimentu je Trump objel in poljubil Brigitte, vendar ju je Macron nekaj sekund kasneje usmeril, naj stopita na mesto za fotografiranje.

Medtem ko je Macron pokazal, kje naj stojita, je Trump ves čas držal Brigitte za roko.

Po fotografiranju je »padla« še ena serija poljubov.

Spomnimo se leta 2017, ko je po družbenih omrežjih krožil posnetek, na katerem Trump, francoski predsednik Emmanuel Macron ter njuni ženi Melania in Brigitte po obisku muzejev v Palači invalidov v Parizu klepetajo. »V tako dobri formi ste,« je rekel Trump, ko se je v nekem trenutku obrnil k Brigitte Macron, poroča AP.

Pred slovesnostjo je bilo še govora, da se bo Trumpu na poti morda celo pridružila soproga Melania, a je ni bilo opaziti med povabljenci.

Navdušenja nad našo prvo damo Tino Gaber pa ni skrival Emmanuel Macron. Več pa preberite v članku.