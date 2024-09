Tako je videti Nives Celzijus: »Vedno sem si želela video, kjer vse brizga in drsi« (VIDEO)

»Že od začetka svoje glasbene kariere sem si želela posneti prav tak videospot, kjer vse brizga, kaplja, drsi. Prizori pranja avtomobila so bili zame vedno posebej čutni in močni in še danes se spominjam Jessice Simpson, Paris Hilton, Carmen Electre in Jenny McCarthy v tistih mokrih edicijah, ko perejo pločevinastega ljubljenčka,« je razkrila Nives Celzijus, ki je posnela videospot za pesem Moja pila.

Napovedala je, da se bo bolj posvetila pevski karieri, in bo pri tem vztrajna. Nives smo pred kratkim gledali v videospotu za pesem Migni, migni, ko je lovila ribe. Nato se nam je pohvalila, da še nikoli ni lovila rib, a da je ujela dobro ribo. Pred poletjem je izdala novo pesem Moja pila, zdaj pa še videospot. Režijo je prvič zaupala zadrskemu režiserju in fotografu Luckyju, navdih za scenarij pa je dobila ob gledanju atraktivnih videospotov svetovnih zvezd.

Vroča mešanica

»To je vroča mešanica videoposnetkov, ki me je navdihnila, z nekaj več Celzija. In moram priznati, da je bilo to zame najbolj zabavno snemanje. Po navadi, ko so ta celodnevna snemanja poleti, se borim s toploto in znojem, tukaj pa je bilo vse temno. Ravno ko pride vročina, pa se lepo poškropim,« je slikovito razložila Nives.

Videti je, da Nives rada pere avtomobile, pesem Moja pila pa je, kot je razkrila, nastala v času korone.

»Je še ena v nizu mojih avtorskih pesmi, posnetih v času korone, a sem čakala na tisti intuitivni trenutek, da jo končno predstavim občinstvu. Navdih sem dobila po srečanju z regionalnim pevcem, ko sva se dogovarjala za duet. Spomnim se, da se je v nekem trenutku malo sprostil in začel rangirati kolegice, jih primerjal s prevoznimi sredstvi. Od dvokolesnikov, preko Stojadina, pa vse do Bugattija,« je povedala in nadaljevala:

»In v redu, žal smo se že navadili na tisti diskurz balkanskih moških, v katerem radi 'tepejo' ženske tako, da jih primerjajo z njihovim najljubšim avtomobilom, a me je vseeno presenetila količina vpletenosti v ustvarjanje seznama. Takrat sem komentirala, da je škoda, da toliko časa sanjari o vožnjah, ki so mu nedosegljive. In potem je nastala 'Pila', kot šaljiv odgovor njemu podobnim likom,« je povedala Nives.

Ni odkrila pametnjakoviča, ki ženske razvršča po avtomobilih, poroča 24sata.hr.

