Ta lepotica bi s poljubom lahko ubila zvezdniškega soigralca (FOTO)

Naj zveni še tako neverjetno, snemanje hollywoodskega filma lahko ustavi tudi energijska ploščica z oreščki! Prav zaradi na videz nedolžnega prigrizka z arašidi, ki si ga je med snemanjem filma Under the silver lake (Skrito sporočilo) privoščila Riley Keough, so kamere ugasnili in ljudje so olajšano zadihali. Če maskerka ne bi bila pozorna na igralkino malico, bi se snemanje romantičnega prizora med Riley in soigralcem Andrewom Garfieldom, ki je bilo tedaj na urniku, končalo najmanj s klicanjem reševalcev, v najhujšem primeru pa z Andrewovo smrtjo. Hollywoodski zvezdnik je namreč hudo alergičen na vse vrste oreščkov in že poljub dekleta, ki je prej jedlo zanj skrajno nevarno reč, bi ga lahko ugonobil.

Malo je manjkalo, pa bi na vesti imela smrt soigralca Andrewa Garfielda. FOTO: Press

Tistega dne leta 2018 Riley ne bo nikoli pozabila. »Vse je bilo precej stresno. Bila sem v prikolici za ličenje, prihajal je prizor poljuba med menoj in Andrewom. Jedla sem energijsko ploščico, ko me je maskerka vprašala, ali so v njej morda arašidi. Odgovorila sem ji, da morda, a nisem prepričana. V tistem je stekla iz prikolice kot veter.« Riley se sanjalo ni, kaj se dogaja, a se ji je vse hitro razjasnilo. Maskerka se je vrnila v spremstvu producenta, ta pa ji je razložil, da je Andrew močno alergičen na oreščke, zaradi česar morajo zdaj ustaviti snemanje. Dodal je še, da nič z oreščki sploh ne bi smelo biti na prizorišču snemanja, in se spraševal, kako se je ploščica, ki bi za Garfielda lahko bila usodna, sploh znašla tam. »Bilo je res noro. Hvala bogu, da me je maskerka ujela, resnično nisem vedela za Andrewa.« Igralčeva alergija je tako huda, da ga je čilski prijatelj Sebastien Aguirre naučil tudi v španščini povedati, da je alergičen »na vse vrste oreščkov, ki zanj lahko pomenijo smrt«.

Slavna očima

Riley, danes stara 34 let, je prvi film posnela pri 20 letih, a njena podoba je v resnici obredla svet že takoj ob njenem rojstvu. »Elvisova prva vnukinja. Tukaj je!« je kot novorojenčica v naročju mame Lise Marie Presley pristala na naslovnici revije People. Že ob rojstvu je bilo torej jasno, da njeno otroštvo ne bo povsem običajno. Toda, kot se je izkazalo, bilo je še bolj nenavadno, kot bi pričakovali od vnukinje legendarnega kralja rock'n'rolla. Po eni strani se je v njej pretakala kri nesmrtnega Elvisa, po drugi pa je prva leta preživela ob zelo spiritualnem očetu, »bral mi je iz tarot kart in knjige o metafiziki«.

Družina Presley: Riley Keough, njena babica Priscilla in mama Lisa Marie ter brat Benjamin Keough FOTO: Nikki Boertman/Reuters

K temu lahko dodamo še njena slavna očima, sprva Michaela Jacksona in nato oskarjevca Nicolasa Cagea. »Če pogledam nazaj in malo razmislim, se je vse moralo zunanjemu opazovalcu zdeti precej noro in že nerealno. A ko to živiš, je v resnici le tvoje življenje, tvoja družina,« je dejala Riley in dodala, da med dedkom in očimom Michaelom, ki ga je imela srčno rada, vidi vzporednice. »Spomnim se ljubezni in Michaela sem imela noro rada. Mislim, da je res užival v tem, da je razveseljeval ljudi. Za to je živel. Mislim, da je bilo to njemu in mojemu dedku skupno.«

Očima Michaela Jacksona, s katerim se je Lisa Marie poročila pri Rileyjinih petih letih, je imela zelo rada. FOTO: Lee Celano/Reuters

Edina skrbnica Gracelanda

Keughova je danes edina skrbnica Gracelanda, kjer pa ni prebila tako rekoč nič časa. »Tu sem spala le nekajkrat,« je dejala o slavni Presleyjevi posesti, ki so jo po pevčevi smrti spremenili v turistično zanimivost. »Ogledi za turiste so se začeli že zjutraj in tedaj smo se skrili v zgornje nadstropje. Varnostniki so nam tja prinesli zajtrk. V bistvu precej kul otroški spomin, naročila sem si klobasice in pecivo ter se skrivala pred tujci, pred turisti.«

Je edina skrbnica slovitega Gracelanda. FOTO: Nikki Boertman/Reuters

Vseeno pa o Gracelandu nikoli ni razmišljala kot o domu, »to je bolj muzej v mojem življenju«, pravi in še, da je bil dom Neverland, posest Michaela Jacksona, kjer je preživela veliko časa. A kakor koli obrnemo, živela je v Gracelandu in Neverlandu, najslavnejših posestih na svetu, ki sta v očeh oboževalcev Elvisa oziroma Jacksona že skoraj sveta kraja. »Ja, moje celo otroštvo je bilo verjetno precej ekstremno. In imela sem nekaj precej norih očimov.«