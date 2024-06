Svoji žrtvi mora plačati 600.000 evrov. Srhljive podrobnosti s sojenja pevcu pedofilu

Sodnik višjega sodišča je razsodil, da je osramočeni britanski pop zvezdnik Gary Glitter tožnico izpostavil »najresnejši spolni zlorabi«. Ženska je tožbo vložila po tem, ko je bil Glitter leta 2015 obsojen zaradi zlorabe nje in dveh drugih mladih med letoma 1975 in 1980.

80-letni Glitter je bil obsojen na 16 let zapora, februarja lani pa je bil po polovici prestane kazni izpuščen. Šest tednov kasneje so ga poslali nazaj v zapor, potem ko so ugotovili, da si je ogledoval in prenašal slike otrok. V trinajst strani dolgi sodbi je sodnik višjega sodišča dejal, da je ženska upravičena do odškodnine v višini 508.800 funtov (nekaj več kot 600.000 evrov), vendar bo sprejeta nadaljnja odločitev o dodajanju obresti k temu znesku. Prav tako bo moral plačati njene pravne stroške.

Gary Glitter FOTO: Sukree Sukplang Reuters

Stara je bila komaj 12 let

»Nobenega dvoma ni, da je bila toženka izpostavljena najhujši spolni zlorabi s strani tožene stranke, ko je bila stara komaj 12 let, in da je to zelo negativno vplivalo na preostanek njenega življenja,« je dejal sodnik. Znesek, ki mu je bil naložen, vključuje 381.000 funtov izgubljenega zaslužka in 7800 funtov za prihodnje terapije in zdravljenje.

Zaradi zlorabe desetletja ni mogla delati. Njen odvetnik je dejal, da so njene izkušnje »dramatično in grozno vplivale« na njeno izobraževanje, delo in osebne odnose. V sodbi piše, da se Glitter, ki je v zaporu, sploh ni želel oglasiti na videoklic, ko je bilo treba ugotoviti točen znesek, ki ga bo moral plačati.

Sodnik je dejal, da sta se spolni napad in posilstvo začela, ko je Glitter tako ženski kot njeni materi ponudil šampanjec, potem ko ju je srečal v zakulisju koncerta, nato pa 12-letnico potegnil na stran. Po napadu se je dekličino obnašanje hitro poslabšalo in opustila je šolo. Sodnik je dejal, da je bila duševna poškodba tako huda, da je žrtev spremenila svojo identiteto, da bi iz spomina izbrisala Glitterja, ko je izgovarjal njeno ime.

»Ima velike težave s spanjem, trpela je za nočnimi morami, vsiljivimi prebliski in spomini, skupaj z napadi panike in depresijo. Tožnica je stiskala zobe do te mere, da jih je zlomila. Ima nizko samozavest in včasih samomorilne misli ter depresijo, mučijo jo misli sramu, ki se jih ne more otresti,« je dejal sodnik. »Njena izobrazba je bila uničena in vse življenje je trpela hude psihiatrične poškodbe«, je še dodal, poroča mondo.rs.