Susseška spet tarča posmeha, zdaj se iz njiju norčuje še animirana serija

Animirana serija South Park že od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja skrbi ne le za smeh, temveč pogosto tudi zgražanje, saj se rada norčujejo iz aktualnih zadev ter znanih in slavnih. Tokrat so si privoščili princa Harryja in njegovo ženo Meghan, predvsem novic o prvem so bili mediji zadnje tedne polni, saj se je z vso močjo vrgel v promocijo svoje biografije.

V animirani seriji sta se podala na »zasebno svetovno turnejo«. FOTO: Paul Edwards/Reuters

Mnogi menijo, da morda celo preveč, saj so se po anketah sodeč zakoncev Sussex zdaj naveličali celo Američani in po družabnih omrežjih so začele krožiti šale o razvajenem in občutljivem princu. Priložnost so zdaj zgrabili ustvarjalci South Parka, ki so se Susseških lotili predvsem zaradi njune dvoličnosti, saj sta sprva trdila, da se v Ameriko selita, da bi imela več zasebnosti, nato pa sama silita v ospredje in medije.

V seriji lahko tako vidimo princa in njegovo ženo, ustvarjalci so jima nadeli naziv kanadska princ in princesa, ki se podata na »zasebno svetovno turnejo«, pred hišo spuščata ognjemet ter tako in drugače zganjata hrup, obenem pa v rokah držita transparente z napisi »Nehajte naju gledati« in »Hočeva zasebnost«.

Gledalci so bili nad epizodo navdušeni, Susseška, pričakovano, prav nič. Še posebno je menda prizadeta Meghan, ki je že najela odvetnike in proti ustvarjalcem serije načrtuje tožbo. Tako so medijem vsaj povedali viri blizu zakoncema: »Podrobno bodo preučili epizodo in iskali, ali je v njej res kaj neprimernega, žaljivega in podobno. Susseška sta s tožbami grozila že zaradi veliko bolj nedolžnih reči, zato to ni nobeno presenečenje.« Harry in Meghan niti njuni odvetniki za zdaj zadeve še ne želijo komentirati.