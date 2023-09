Strta Severina se je poslovila: »Bila sva par, ki se je moral srečati v tem življenju«

Srbski režiser Jagoš Marković je preminil v 58. letu starosti, hrvaška pevka Severina pa se je od njega poslovila z odmevno objavo na družabnem omrežju.

Jagoš Marković je bil eden najvidnejših gledaliških režiserjev na Balkanu in je za svojo ustvarjalnost prejel številne nagrade. Rojen je bil leta 1966 v Podgorici. Diplomiral je na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu, z režijo pa se je začel ukvarjati pri 12 letih.

Severina mu je namenila te besede:

»Bila sva par, ki se je moral srečati v tem življenju. Spoznala sva se, ker sem bila najprej tvoj šofer. Iz Opatije sem te vozila na Reko v HNK, kjer so te vsi čakali kot kakšnega boga. Kasneje si me potisnil v monodramo Waiting for my man, potem pa sva postala tako dobra prijatelja. In vse je bilo super pri tebi, moj dobri Jagoš. Se vidimo gor, da te vozim, da delam in da umrem, ampak od smeha. Ljubim te.«