Severinin kitarist doživel hudo nesrečo na cesti: iz vozila se je valil gost črn dim (VIDEO)

Da nesreča nikoli ne počiva, je izkusil hrvaški kitarist Ivan Pešut, ki je sodeloval tudi s Severino. Na instagramu je objavil posnetka, ki prikazujeta, kako mu je zgorel avtomobil na avtocesti. Sodeč po tem, kar je povedal, ni prišlo do trka, ampak je avtomobil zaradi nekega drugega razloga zagorel.

Kot lahko vidimo na posnetkih, se je iz vozila najprej valil gost črn dim, ki je bil verjetno viden še daleč naokoli, na koncu pa ni od njega ostalo skoraj nič.

Nesrečni kitarist je dejal, da se je vse odvilo v dveh minutah. Še posebej se je zahvalil vozniku kamiona, ki je pred njimi opazil, da pod avtomobilom gori. Kot pravi Pešut, je voznik kamiona trobil, tako da so ugotovili, da nekaj ni v redu. »S kamionom je omogočil, da se premaknem na desno stran in se poizkušam ustaviti z vozilom, ki v tistem trenutku ni več imelo zavor,« še pravi hrvaški glasbenik.

Pešut o poškodbah ne poroča. Kot je zapisal v videu, so živi in praznujejo. Praznuje tudi njegova prijateljica Severina. »To je tvoj drugi rojstni dan, vsi praznujemo, da se ti ni nič zgodilo,« mu je zapisala pod enega izmed videov nesreče. Nesreča bi se lahko končala precej bolj tragično, kot se je. Materialna škoda seveda ni prijetna, a zdravje in življenje je tisto, kar največ šteje.