Strašna tragedija: sredi nastopa se je zgrudil, oboževalci posneli njegove zadnje trenutke (VIDEO)

Šokanten posnetek prihaja iz ZDA. Pretresel je glasbene vode, saj je občinstvo po naključju posnelo zadnje trenutke slavnega raperja Isaka Freemana III., bolj znanega kot Fatman Scoop, ki je umrl v 53. letu starosti, potem ko mu je na koncertu v Connecticutu postalo slabo.

Fatman Scoop se je med nastopom nenadoma zgrudil na odru in občinstvo je začelo kričati. Prej je bil Scoop poln energije in je rapal, nato pa se je le s težavo povzpel na dvignjen del odra in se zgrudil. Takoj so prišli zdravniki in ga pričeli oživljati. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico, a ga niso uspeli rešili.

Veljal je za vplivnega newyorškega raperja, ki je zaslovel v 90. letih prejšnjega stoletja. Med drugim je v svoji karieri sodeloval z Missy Eliot in Mariah Carey, navaja BBC. Njegovi veliki uspešnici sta bili Be Faithfull in It Takes Scoop.

Njegov menedžer Birch Michael se je od poslovil z besedami: »Naučil si me, kako postati človek, kakršen sem danes. Rad te imam, Scoop. Najlepša hvala za vse, kar si mi dal,«.