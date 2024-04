Štiri mame, ki so živele na robu revščine, so obogatele s seksi posnetki

Zadnja leta se je zaradi draginje in gentrifikacije veliko ljudi znašlo na pragu revščine. Nekateri strogo varčujejo, drugi sprejemajo pomoč dobrodelnih organizacij, tretji pa so uporabili drugačne taktike.

Skupina mamic, ki so se naveličale krute realnosti svojega finančnega položaja, se je odločila, da se bodo začele slačiti. Iz utrujenih mater so nastale ustvarjalne, poslovne ženske, ki delujejo na področju spolnega dela.

Rebecca Goodwin

Mama dveh otrok se je prej skozi tedne prebijala z boni za hrano, nato pa je pred dvema letoma postala zvezda seksualne industrije.

Samohranilka se je trudila ne le nahraniti družino, ampak plačati vse tekoče račune, kar je bilo domala nemogoče. Razkrila je, da si za novorojenčka takrat ni mogla privoščiti adaptiranega mleka.

Toda takrat 28-letna Rebecca se je naveličala životarjenja, zato se je odločila ustvariti profil na platformi OnlyFans. Po objavi kratkih žgečkljivih posnetkov na TikToku se je njena baza oboževalcev hitro povečala na več tisoč sledilcev, številni so za ekskluzivne vsebine plačali.

To je postala njena pot do finančne svobode. Z naročninami je zaslužila 2 milijona funtov, enkrat pa kar 42 tisočakov v eni sami noči.

»Počutila sem se zelo krivo, ker otrokom nisem mogla zagotoviti vsega, kar so potrebovali,« je povedala Rebecca. »Več kot mesec dni smo živeli s šestimi vrečkami hrane, polnimi pločevink juhe in instantnih jedi.«

»Nisem si mogla privoščiti niti formule za otroka. Vedela sem, da je Only Fans tvegan posel, vendar sem bila obupana. Zaradi pomanjkanja hrane so začeli groziti s socialno. Takrat sem vedela, da moram poskusiti z erotiko.«

Danes je Rebecca lastnica luksuznega avtomobila, kupila je hišo s štirimi spalnicami. Pametno uporablja svoj denar in začenja lasten projekt cenovno dostopnih stanovanj.

Cherry Bloom

42-letna čistilka iz Škotske je od nekdaj želela svojim štirim otrokom omogočiti vse, kar se da. A njeno delo je bilo neperspektivno, življenje pa je postajalo vse dražje. Zato se je odločila poskusiti z erotično industrijo. Zdaj, dve leti kasneje, mama s svojimi seksi posnetki zasluži dodatnih 2000 funtov na mesec.

»Edini razlog, da sem se tega lotila, je, da je svet, v katerem zdaj živimo, predrag,« je povedala za Daily Star. »Moja služba mi ni omogočila finančne neodvisnosti, in ko imaš štiri otroke in družino, to ni sprejemljivo.«

Čistilka je rešila svoje finančne težave s snemanjem erotičnih videoposnetkov. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

»Ampak ti opravljaš svoje delo. Plačuješ davke, a vse je tako drago ... Tako pa že ne bom živela, sem si rekla. Zdaj je moje življenje bolj zabavno. Prej me nič več ni vznemirjalo. Zato sem pomislila na snemanje erotičnih vsebin, pregledala, kaj imajo ljudje za povedati, brala komentarje in si mislila - 'hudiča, to lahko tudi jaz počnem'.«

Madison Fox

Mamica se je utapljala v dolgovih, zato se je bila prisiljena zanašati na dobrodelne organizacije, kjer je dobila hrano, s katero je nahranila sebe in devetletnega sina. 33-letnica je nekoč že delala kot striptizeta, a je zanosila, zato je ples ob drogu opustila.

Madison se je zadolžila, ker je poskušala obdržati streho nad glavo. Težka finančna situacija, v kateri se je znašla, je močno vplivala na njeno duševno zdravje. Ko je resno vzela priporočilo prijatelja, naj začne snemati erotične vsebine, je svoje življenje obrnila na glavo.

Poleg redne službe v bolnišnici dela tudi kot drzna ustvarjalka seksi vsebin. Zasluži nekaj več kot 2000 funtov na mesec.

»Začela sem z erotiko, ker sva s sinom živela od darovane hrane,« je povedala. »Bila sem zelo depresivna. Sedaj živim udobno življenje s svojim sinom in počneva stvari, ki sva si jih vedno želela. Spolno delo je spremenilo moje življenje na bolje. Zdaj si lahko privoščiva počitnice, imava lepše božiče in rojstne dneve.«

Lola Mason

Mladenka je nekoč prejemala invalidsko pokojnino, hkrati pa se spopadala z življenjskimi izzivi kot najstniška mama. Kljub temu da je bil njen partner polno zaposlen, so se težko preživljali.

28-letnica, ki se je včasih zanašala na dobrodelnost drugih, da bi nahranila svojega otroka, je mislila, da se bo morala boriti za preživetje do konca življenja. Potem pa je dosegla prelomno točko, ko je morala za božično večerjo uporabiti podarjeno hrano.

Takrat se je odločila, da bo postala ustvarjalka erotičnih vsebin, da bi lahko boljše zaživela. Danes je Lola uveljavljeno ime v erotični industriji in trdi, da je milijonarka. Lani je v pogovoru za Daily Star povedala: »Družinsko življenje je bilo napeto, nenehno smo imeli težave z denarjem, nisem se želela zanašati na pomoč drugih.«

Lola ni pozabila svojih korenin, zato rada pomaga družinam z nižjimi dohodki, tako da jim ponuja ugodno najemnino, daruje dobrodelnim organizacijam in kupuje hrano za dobrodelne organizacije. »Najpomembnejše je, da ne pozabim, od kod prihajam. Ker imam zdaj denar, ne pomeni, da ga bom vedno imela.«