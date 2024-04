Ste videli, kakšen sladoled liže Dua Lipa? To je recept za pripravo

Britanska pevka Dua Lipa (24), hči kosovskih staršev, je razkrila, kakšen sladoled ima najraje. In njen recept je že postal hit na tiktoku in nov kulinarični trend. Temelji na vanilijevem sladoledu, ki sta mu dodani dve ključni sestavini skoraj vsake kuhinje, ekstra deviško oljčno olje in groba morska sol. Kombinacija je prvič prišla na naslovnice, potem ko je Dua Lipa, pevka, ki je prejela grammyja, rekla v intervjuju za BBC Radio 1, da je to njen najljubši način uživanja sladoleda.

Kombinacija je od takrat sprožila mešane odzive ljudi na spletu. Številne je navdušila izbira prelivov, drugi pa so menili ravno nasprotno, saj se olivno olje na vrhu sladoleda sliši vse prej kot okusno.

Seveda oljčno olje in morska sol nista pogosta dodatka, prodajalci sladoleda običajno ponujajo čokoladne sirupe, karamelno omako in pisane posipe.