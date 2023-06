Ste videli, kako je umetna inteligenca prikazala zvezdnike

Občinstvo po vsem svetu navdušujejo fotografije znanih obrazov v otroških letih. Toda fotografije, ki jih všečkajo, delijo in komentirajo spletni uporabniki, so v bistvu lažne. Ne gre namreč za posnetke zvezdnikov v otroških letih, ampak za otroške podobe, ki jih je izdelala umetna inteligenca po predlogi fotografij odraslih. Nekatere so tako dobre, da so videti kot posnetek resnične osebe in ne izdelek umetne inteligence. Fotografije so izdelane s pomočjo programa Midjourney, ki so ga zasnovali znanstveniki iz Silicijeve doline v ZDA lani poleti.

Predstavili so otroške različice Eda Sheerana, Johnnyja Deppa in Whoopi Goldberg. Zvezdniki so trenutno stari 32, 60 in 67 let, umetna inteligenca pa je njihove otroške podobe oblikovala tako, da so prepoznavni. Na umetnih fotografijah so zvezdniki seveda bolj podobni sami sebi kot na pravih fotografijah iz otroštva, ko marsikatere poteze na obrazu še niso bile niti nakazane.

Ponarejena mala Whoopi Goldberg FOTO: Midjourney

Prikupne fotografije poleg navdušenja vzbujajo tudi zaskrbljenost. Umetna inteligenca je namreč že zdaj, v svojih začetkih, izjemno spretna pri ponarejanju resničnosti. Nedavno mnogi v fotografiji papeža Frančiška niso prepoznali goljufije umetne inteligence, prepričani so bili, da gre za resničen posnetek. Kmalu zatem so se na spletu pojavile fotografije Donalda Trumpa, ležečega na tleh med policijsko aretacijo. Tokrat so spletne množice prepoznale lažni posnetek. Ker so pravila objavljanja na spletu v nasprotju s tistimi za časopise, radio in televizijo precej ohlapna, lahko pričakujemo poplavo lažnih novic, med katerimi bo težko, če ne že kar nemogoče prepoznati prevaro.