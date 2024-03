Srhljive prikazni, napadi in čudni glasovi: spregovorili zvezdniki, ki so se srečali z duhovi

Courteney Cox, Keanu Reeves, Nicholas Cage in Jessica Alba so le nekatere hollywoodske zvezde, ki so jih prestrašile paranormalne dejavnosti v njihovih domovih.

Preden je bil nakup hiše finaliziran, je pevka Carole King opozorila zvezdnico serije prijatelji, da se v njej pojavlja duh nesrečne ločenke. Courteney Cox se je vseeno odločila za nakup. Prijatelji, ki so jo obiskali, so videli neko žensko, ki je sedela na robu postelje. Igralko je celo dostavljalec opozoril, da v hiši straši, saj naj bi ob dostavi opazil duha, ki je stal za njo.

Courteney v filmu Krik s famozno obupno pričesko. FOTO: Press Release

Zvezdnica Mesta greha in Mačete Jessica Alba pravi, da jo je kot najstnico med spanjem napadel duh. Takrat 17-letno dekle je počivalo v svoji družinski hiši, ko je odeja zletela s postelje – igralka je otrpnila. A ne od strahu: »Čutila sem pritisk in nisem mogla vstati. Nisem mogla kričati, govoriti, narediti ničesar. Nekaj je gotovo odneslo odejo. Vsekakor je šlo za neko entiteto. Starši so hišo blagoslovili, od takrat redno zažigajo žajbelj in podobno.«

Zvezdnica Mesta greha. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Dolgo preden je izkusil norost Matrice, se je Keanu Reeves srečal s paranormalnim. Kot otrok je preživljal čas s svojo varuško v stanovanju v New Yorku, ko sta bila oba priča nenavadnemu dogodku. V oddaji Jimmyja Kimmla je leta 2014 dejal: »Tam so bila vrata in kar naenkrat je skoznja mahal suknjič – prazen. Brez glave, telesa, nog. Potem je izginil.«

Hiša LaLaurie v New Orleansu naj bi stala na mestu, kjer je kruta Madame Delphine LaLaurie mučila sužnje, njena zgodba pa je prikazana v seriji American Horror Story: Coven, v kateri jo je upodobila Kathy Bates. Igralec Ghost Riderja, Nicholas Cage, je bil nekaj časa lastnik prav te zloglasne stavbe. V njej so bili posneti tako glasovi kot fotografije duhov Madame LaLaurie in njenih žrtev. Cage, ki je igral Drakulo v Renfieldu, je o izkušnji povedal: »Drugi ljudje imajo posestvo ob plaži, jaz pa imam posestvo duhov.«

Cage je bil lastnik hiše, kjer so se dogajale grozljive stvari. FOTO: Profimedia

Igralec uspešnice Ghosts of Girlfriends Past je tudi v resničnosti doživel srečanje z duhom. V njegovem hollywoodskem dvorcu naj bi strašil godrnjav duh ženske, ki jo je Matthew McConaughey poimenoval Madame Bleu. O izkušnji je dejal: »Sploh nisem bil pod vplivom susbstanc, ona pa je bila tam. Ni bila pretirano srečna. Njena družba ni bila zabavna, zato sem se postavil zase, da bi odšla.« Tudi njegovi prijatelji, ki so prišli na obisk, so začutili njeno neprijetno prisotnost.

Legenda ameriške pite, Alyson Hannigan, je imela izkušnjo z duhom moškega, ki se je motal okoli njenega bungalova v Santa Monici, LA. Ko je nekega večera odhajala ven, jo je prijateljica opozorila, da se je prikazal duh, ki jima je sledil iz stavbe. Kasneje, ko se je vrnila, je videla silhueto med vrati kopalnice, medtem ko je njen mož trdno spal poleg nje. Leta 2003 je rekla: »Zelo je prijazen. Razmišljam, da bi mu dala majhno tablo, da vidim, ali bo zapisal svoje ime.«