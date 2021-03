Zaledenela vam bo kri: v kamero ujela demona, kako stoji ob postelji vnuka

Američanka(41) trdi, da je v kamero ujela demonskega duha, kako stoji nad posteljo njenega nekajmesečnega vnuka. Na pomoč je poklicala strokovnjake za paranormalno.Tory je kamero v spalnico svoje vnukinje v sinovi hiši v Las Vegasu postavila potem, ko je izvedela, da njena dveletna vnukinja Amber ponoči pogovarja z nekom. Nekaj noči kamera ni ujela nič nenavadnega, nato pa je na posnetku Tory ugledala pojavo, ki jo je zgrozila. Pojava je okoli tretje ure ponoči stala le nekaj centimetrov odin njenega sedemmesečnega brata. Pojava naj bi imela hudičeve rožičke in dolge kremplje. Ko je hišo skušala očistiti zleh sil s zažiganjem različnih olj, so se po njenih besedah odpirale omare ter odgrinjale in zagrinjale zavese, glasba pa je začela igrati sama od sebe.V strahu za življenje svoje vnukinje in vnuka se je Tory obrnila na skupino UK Ghosted, kjer so se v komentarjih številni zgroženi nad zgodbo in ji svetovali, naj se preseli, drugi pa so se strinjali, da je pojava na posnetku videti demonsko. Tistim, ki so trdili, da je vse skupaj zrežirala, je odgovorila, da nima tehničnega znanja, da bi priredila videoposnetek.»Ko sem prvič videla posnetek, sem bila šokirana. Pokazala sem ga najstarejšemu sinu. Bili smo v šoku, tudi on ni mogel tega pojasniti. Vsi so spali, tako da na posnetku ne more biti niti sin niti njegova žena. preprosto vem, da je bilo nekaj nadnaravnega,« je prepričana Tory. Njen sin, oče Amber in Michaela, pa je otroka preseli v svojo spalnico.