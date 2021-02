Spremenil je spol in se ločil

Ellen Page je slavo prinesla vloga najstniške nosečnice v filmu Juno. FOTO: Press Release

Zvezdnica filma Juno, ki jeprinesel nominaciji za oskarja in zlati globus, se je znašla na vrtiljaku korenitih življenjskih sprememb. V iztekanju lanskega leta je namreč priznala, da je v resnici transseksualni moški in da ji je odslej imeA čeprav še ni znano, kako daleč pri spremembi spola je, je igralec tedaj priznal, da te poti verjetno ne bi zmogel brez podpore najbližjih. Med temi, ki so mu vlivali moč in samozaupanje, pa je bila prva in najpomembnejša njegova žena, ki podpore ljubljenemu, da se je sprejel takšnega, kot v resnici je, ni zadržala zase. S polnimi pljuči je zakričala, da je to, da Elliot obstaja, velikansko in čudovito darilo.A ta krik podpore očitno ni prišel iz ust žene in življenjske sopotnice, pač pa le še prijateljice. Nekdanja zaljubljenca sta namreč oznanila, da se po treh letih ločujeta, razšla pa naj bi se že poleti. Torej še preden je Elliot svetu razkril svoj resnični jaz.Pisalo se je leto 2014, ko se je zvezdnik odločil, da ne bo več živel v laži pod krinko heteroseksualnosti. Na konferenci skupnosti LGBT je globoko pogoltnil cmok in širnemu svetu priznal, da ga privlači isti – to je bil tedaj še ženski – spol. Kar je bil prvi korak, da se mu je življenje začelo obračati na lepše in boljše.Že nekaj mesecev pozneje se je namreč zaljubil v, svojo prvo partnerico, s katero sta se imela rada leto in pol. A čeprav ga je po razhodu okoli srca verjetno stiskala bolečina, je to že hitro omilila in povsem izrinila Emma, ki jo je že nekaj mesecev pozneje spoznal prek instagrama. In očitno je bila njuna povezava nadvse silovita, saj sta se po komaj dobrega pol leta druga drugi že zaobljubili pred pričami.Tri leta sta se podpirali, spodbujali in ljubili. A se je njuna ljubezenska pravljica zdaj očitno izpela. »Po dolgem in temeljitem premisleku sva sprejela težko odločitev, da se ločiva. Sprejela sva jo po tem, ko sva se že poleti razšla,« sta sporočila Elliot in Emma. Z dodatkom, da četudi je njuni ljubezni morda odzvonilo, ju še vedno povezuje globoko spoštovanje in da ostajata tesna prijatelja.