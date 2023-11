Spolni zločinec R. Kelly toži zapore

Zaradi spolnih zlorab, izkoriščanja mladoletnih in trgovanja z ljudmi padli pevec R. Kelly služi tridesetletno zaporno kazen. Zaporniški uradniki in ječarji pa so se očitno odločili, da kot zapornik nima več nikakršne pravice do zasebnosti, sploh če se lahko na ta račun okoristijo. Iz njegove kartoteke so sicer zaupne informacije, kot so seznam njegovih obiskovalcev, izmenjava elektronske pošte, posnetki telefonskih pogovorov z dekletom in odvetniki, namreč prodajali razvpiti tračarski vlogerki Tashi K, znani po tem, da ne špara jezika.

60 državnih uradnikov naj bi služilo na pevčev račun.

Še več, z njim lahko prav nesramno udriha in svoje besede še dodatno začini s kakšnimi lažmi, zaradi česar je morala lani plačati skoraj štirimilijonsko odškodnino raperki Cardi B zaradi blatenja. A tokrat ji informacij očitno ni bilo treba potvarjati, dobila jih je namreč naravnost od zaporniških uradnikov. A ti bodo morali za svojo »popoldansko« in skrajno nelegalno dejavnost zdaj plačati, saj jih je na sodišče zvlekla Kellyjeva odvetnica Jennifer Bonjean.

Leta 2019 so mu stopili na prste

Leta 2019 je po dobrem desetletju tihih govoric predstavnikom zakona uspelo pevcu končno stopiti na prste in ga aretirati. Na sojenje je med julijem 2019 in januarjem 2020 čakal v priporu kaznilnice na Manhattnu, v to obdobje pa tudi segajo prvi delčki informacij, ki jih je s svetom delila Tasha K.

A čeprav so oblasti že septembra 2021 začele preiskovati, kako so informacije o padlem glasbeniku, ki bi morale ostati skrivnost, pricurljale na plan, s tem ni bil prekinjen tok teh nelegalno dobljenih podatkov. Nekateri nosijo celo datumski štempelj lanskega avgusta, ko je sodnica nekdanjemu zvezdniku že izrekla 30-letno zaporno kazen!

Lani je začel služiti 30-letno zaporno kazen. FOTO: Reuters

Glasbenikova odvetnica je v tožbi pokazala na približno 60 zaporniških uradnikov, ki naj bi nezakonito dostopali do zaupnih podatkov o njenem varovancu. V tožbi ni izpustila niti, da so ti zaupni podatki uhajali tudi še po tem, ko je Zvezni urad za zapore že zagnal (notranjo) preiskavo.

»Dolžnost vlade je, da zaščiti Kellyja in občutljive informacije, povezane z njim. A vendar je več uradnikov dostopalo do teh občutljivih informacij, tudi tisti, ki za vpogled vanje sploh niso imeli zakonske osnove. Na uradu so prikrivali resnico o nedopustnem vedenju svojih zaposlenih,« trdi Bonjeanova in poudarja, da je uhajanje teh informaciji v Kellyjevem zasebnem življenju povzročilo kaos.

Preposlala 12 poskeniranih strani

Ena izmed prodaje zaupnih informacij obtoženih uradnic naj bi v šestih mesecih pred svojo upokojitvijo decembra 2019 kar 150-krat dostopala do Kellyjeve zaporniške kartoteke. Na svoj elektronski naslov si je preposlala kar 12 poskeniranih strani iz kartoteke. Vse to kljub dejstvu, da je delala na oddelku za pogojne izpuste zapora v Wisconsinu, medtem ko je Kelly čakal na sojenje v priporu kaznilnice v Manhattnu. »Nikakršnega uradnega razloga ni bilo, da bi morala pregledovati njegovo kartoteko,« poudarja pevčeva odvetnica.

Med občutljivimi podatki, ki ne bi smeli priti v javnost, sploh ne prek youtube kanala razvpite vlogerke, je tudi, da naj bi bil glasbenik nepismen. »Njegovi emaili dokazujejo, da ne zna ne brati ne pisati,« je namreč odmevno naslovila enega svojih vlogov. V njem pa nato brala, besedo za besedo, Kellyjevo elektronsko pošto, ko si je iz zapora dopisoval z dekletom.