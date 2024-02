Specialec je treniral Stallonovi hčeri

Ena glavnih nalog staršev je zaščita otrok. Ameriški igralec Sylvester Stallone je to nalogo vzel nadvse resno, morda še preresno. Zdaj 77-letni zvezdnik varnosti svojih hčera pač ne želi prepustiti naključju. Zato je pred lansko selitvijo iz Los Angelesa v New York za svoji hčerki Sophio in Sistine najel čisto pravega pripadnika elitne specialne enote ameriških marincev SEAL, da ju nauči samoobrambe.

Junaku akcijskih filmov sta se v prvem zakonu rodila dva sinova, v tretjem pa tri hčerke. A obnašal se je, ko bi mu po hiši tekalo pet fantov. Tako zatrjujeta danes 27-letna Sophia in dve leti mlajša Sistine, ki sta mladost opisali kot naporno in neizprosno rutino vsakodnevne vadbe pod očetovo taktirko.

»Zbujal nas je ob šestih zjutraj in nam vsako jutro postregel z jajci s kečapom. Iz nekega razloga se mu je to zdela najboljša kombinacija za krepitev mišic,« je dejala Sistine. Sledila je serija trebušnjakov, sklec, dvigovanja uteži, pa tudi golfa in biljarda. »Oblikoval nas je v popolne fante,« se je pošalila.

Zato slokih lepotic Stallone ni presenetilo, da jima je pred selitvijo v očitno precej bolj nevaren New York priskrbel vrhunskega učitelja samoobrambe. »Nisem presenečena, ne nazadnje smo odrasle ob skoraj vojaških, samoobrambnih treningih.«

Kar ju je presenetilo, je bila intenzivnost treningov. V resničnostni oddaji The Familly Stallone (Družina Stallone), ki je odprla vrata v družinski dom oskarjevca, gledalci vidijo prijetno, celo zabavno telovadbo, toda ... »Na televiziji je videti luštno, a to je le montaža. V resnici je to najtežja stvar, s katero sem kdaj imela opravka. Kakšnih šest ur sva trpeli! S temi fanti (pripadniki specialne enote, op. p.) se ne gre šaliti, sesuli so naju!« Njuni mlajši sestri Scarlet se je odvalil kamen od srca, saj se ji ni bilo treba učiti naporne samoobrambe, ker je zaradi študija v Miamiju.

V vratu je zaškrtalo

Kako se braniti pred napadalci, so se dekleta učila od mladih nog, to ni pomirilo očka Slyja. »Mislim, da zaradi tega ni nič manj nervozen, ko pride do nas. Je pač klasičen, pretirano zaščitniški oče. Ima tri hčere, ki smo že dovolj stare, da gremo, kamor želimo iti,« je poudarila Sophia in razkrila, da ima njihova mama Jennifer na telefonu aplikacijo, ki ji kaže, kje je v vsakem trenutku vsaka izmed deklet.

Stallone bi verjetno dobil zlato medaljo, če bi obstajalo tekmovanje, kdo je najbolj zaščitniški oče. A podobno skrb namenja tudi stanovskim kolegom, ki jim polaga na srce, naj pri snemanju nevarnejših podvigov raje angažirajo kaskaderja. Storil je namreč velikansko napako in vse želel posneti sam, danes pa za to drago plačuje.

Med snemanjem prvega filma iz akcijske franšize Plačanci, bilo je leta 2010, se je s pestmi zoperstavil nekdanjemu rokoborcu Stevu Austinu in v njegovem vratu je nekaj zaškrtalo – zlomil si ga je. »Bedak sem bil. Mislim, da smo že desetič ponavljali isti kader, ko sem začutil tisti udarec. Steve je takoj vedel, za kaj gre. Po tistem telesno nikoli več nisem bil enak, zato vsem govorim, naj ne izvajajo sami kaskaderskih podvigov.«

Pri snemanju Plačancev se je hudo poškodoval. FOTO: Frank Masi, Smpsp Press Release

Zaradi te poškodbe je nedavno namreč prestal že sedmo operacijo. »Poskuša prikriti, kako ga boli,« je dejala njegova žena in dodala, da so doma med vsako operacijo vsi na smrt prestrašeni. »Pri operaciji, sploh tako zahtevni, nikoli ne veš, ali se bo kaj zapletlo.«