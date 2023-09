Novinarko med oddajo v živo prijel za zadnjico, aretirali so ga (VIDEO)

Španska policija je aretirala moškega, osumljenega spolnega napada na novinarko, ki je v živo poročala za televizijo. Isa Balado je v torek poročala o ropu v Madridu, ko ji je pristopil moški in se dotaknil njene zadnjice, kar je kasneje zanikal.

Balado je poskušala govoriti naprej, a jo je voditelj prekinil. »Isa, oprosti mi, ker te prekinjam ... Ampak te je pravkar prijel za zadnjico?« je vprašal Nacho Abad. Novinarka je to potrdila, Abad pa ji je rekel, naj posname »idiota«, nakar se je kamera premaknila in prikazala novinarko in moškega, ki je stal ob njej in se smejal.

Lastnik informativnega kanala je podprl novinarko

»Čeprav te zanima, za katero televizijo poročam, ali se res morate dotikati moje zadnjice? Vodim oddajo v živo in delam,« mu je dejala Balado. Moški je nato zanikal, da bi se je dotaknil, med odhajanjem pa jo je poskušal požgečkati po glavi. Policija je pozneje sporočila, da so aretirali moškega, ki naj bi napadel novinarko, medtem ko je vodila televizijsko oddajo v živo.

Mediaset Espana, lastnik novičarskega kanala, je izdal izjavo, v kateri je izrazil podporo Baladovi po »popolnoma nevzdržni situaciji«, ki jo je doživela, in »kategorično zavrača kakršno koli obliko nadlegovanja ali agresije«. Po incidentu se je oglasila tudi španska ministrica za delo Yolanda Díaz, ki je dejala, da ne sme ostati nekaznovan.

»Mačizem je tisto, zaradi česar novinarji trpijo takšne spolne napade, agresorji pred kamerami pa so nezaželeni,« je zapisala na omrežju X. Ta incident se je zgodil v času velike razprave v španski družbi, ki jo je sprožil nekdanji predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales, ki je med proslavljanjem naslova poljubil nogometašico na usta, poroča index.hr.