Šok v kraljevini: kraljica umrla po mesecu dni

Južnoafriška kraljevina Zulu je sporočila, da je po samo mesecu dni vladanja umrla kraljica(65). Kraljico so prejšnji teden sprejeli v bolnišnico zaradi skrivnostne bolezni, njena smrt pa je povsem presenetila kraljevino, kjer je zdaj glavno vprašanje, kdo jo bo nasledil na prestolu. Boj za nasledstvo utegne biti nemiren in turbulenten, saj naj bi bile razprtije v kraljevi družini velike. Pojavile so se govorice, da je bila kraljica zastrupljena.Čeprav vladar Zuluja formalno nima politične moči in je njegova vloga predvsem ceremonialna, pa ima velik vpliv ter tudi ne tako majhen proračun – 4,9 milijona dolarjev letno (približno štiri milijone evrov).Kraljica je sedla na prestol največje etnične skupine, ki šteje 11 milijonov ljudi, 24. marca po smrti svojega moža, kralja(75). Za kralja, ki je vladal kar 50 let in bil s tem najdlje vladajoči afriški kralj, je bil usoden diabetes. Kraljica Shiyiwe je imela med njegovimi tremi ženami najvišji status, saj je bila tudi sama modre krvi; bila je sestra., kralja Svazija. Z možem sta imela osem otrok, od tega pet sinov. Najverjetneje bo na prestol sedel njun najstarejši sin, 47-letni princ