Smrt Matthewa Perryja: zdravnik priznal krivdo

Kalifornijski zdravnik Mark Chavez se je na sodišču v Los Angelesu izrekel za krivega za posedovanje ketamina že pokojnemu igralcu Matthewu Perryju.

Po izreku sodbe 2. aprila 2025 mu grozi deset let zapora, poroča NBC News.

Med čakanjem na izrek kazni je 54-letnik oblastem že izročil potni list, ostaja pod nadzorom in ne sme več opravljati svojega poklica.

Marku Chavezu grozi do deset let zapora. FOTO: Mike Blake/Reuters

Chavez je eden od petih obtoženih za smrt igralca. Ti so, kot je povedal državni tožilec Martin Estrada: » V korist pridobivanja bogastva izkoristili Perryjeve težave z odvisnostjo.

Vedeli so, da je to, kar počnejo, narobe. Vedeli so, da s tem, kar počnejo, povzročajo veliko nevarnost za gospoda Perryja, a so to vseeno storili.«

Perryja, ki se je boril z odvisnostjo od protibolečinskih tablet in alkohola, so oktobra lani našli neodzivnega v bazenu. Vzrok smrti so bili akutni učinki ketamina, zaradi česar se je utopil, piše v obdukcijskem poročilu iz decembra 2023.

Chavez je vodil kliniko za ketamine in prodajal ketaminske tablete dr. Salvadorju Plasenciji, ki jih je nato dobavljal Perryju in se je po točki obtožnice za distribucijo ketamina izrekel za nedolžnega, še navaja NBC News.

Že avgusta so pravosodni organi razkrili, da sta si Plasencia in Chavez izmenjevala sporočila, v katerih sta ugibala, koliko denarja bi lahko dobila od igralca. V enem od njih je Plasencia, zapisal: »Zanima me, koliko bi bil ta norec pripravljen plačati.«