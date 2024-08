V povezavi s smrtjo Matthewa Perryja aretirali najmanj eno osebo ...

V povezavi s smrtjo ameriškega igralca Matthewa Perryja, znanega po vlogi Chandlerja Binga v seriji Prijatelji, so v ZDA aretirali najmanj eno osebo, poročajo tuje tiskovne agencije. Perry je umrl zaradi prevelikega odmerka ketamina.

Obtožnica bremeni pet oseb

Ameriško tožilstvo je danes sporočilo, da je zaradi smrti zvezdnika obtožilo pet ljudi, vključno z dvema zdravnikoma. »Ti obtoženci so izkoristili Perryjeve težave z odvisnostjo, da bi obogateli. Vedeli so, da je to, kar počnejo, narobe. Vedeli so, da s tem, kar počnejo, povzročajo veliko nevarnost za gospoda Perryja, a so to vseeno storili,« je povedal državni tožilec Martin Estrada.

Perryja, ki se je boril z odvisnostjo od protibolečinskih tablet in alkohola, so oktobra lani pri 54 letih našli neodzivnega v bazenu. Po njegovi smrti so žalovali oboževalci in kolegi po vsem svetu.

Obdukcija je pokazala, da so bili vzrok smrti igralca "akutni učinki ketamina", droge, ki naj bi jo igralec jemal kot del nadzorovane terapije in ki se uporablja pri zdravljenju depresije. Kasneje pa se je zaradi prevelikega odmerka utopil v bazenu. Medtem ko so v njegovem želodcu našli le majhne količine droge, so v njegovem krvnem obtoku zaznali visoko raven.

Kako je igralec, ki menda več dni ni prejemal nadzorovane infuzije z drogo, to dobil, je postalo predmet preiskave. Losangeleška policija je maja potrdila, da podrobno preiskuje igralčevo smrt.

Ameriški medij ABC News je s sklicevanjem na policijske vire poročal, da so davi v južni Kaliforniji aretirali zdravnika. Ameriška medija NBC News in The New York Times pa sta poročala, da so po navedbah virov aretirali najmanj eno osebo. Tožilci bodo obtožnico objavili še danes, poroča NBC News.

Spletna stran z novicami o slavnih TMZ pa je poročala, da so v povezavi s Perryjevo smrtjo aretirali najmanj enega zdravnika ter več preprodajalcev, ki naj bi igralcu pomagali dostavljati ketamin, povzema AFP.