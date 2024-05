Detektivi in agenti preiskujejo okoliščine smrti Matthewa Perryja

Pred več kot pol leta je svet pretresla nenadna smrt ameriškega komika Matthewa Perryja, hudomušnega in sarkastičnega Chandlerja Binga iz serije Prijatelji. Umrl je zaradi »akutnih učinkov ketamina«, svoje pa so dodale tudi težave s srcem in pri 54 letih je utonil v masažni kadi. Tako je po tragediji sporočil mrliški oglednik in igralčevo smrt uradno razglasil za nesrečo.

A sedem mesecev pozneje so v skupni kriminalistični preiskavi združili moči detektivi losangeleškega oddelka za umore in agenti agencije za boj proti drogam. Želijo se namreč dokopati do odgovora, kako in od koga je nesrečni igralec dobil tolikšno količino ketamina, da je zaradi nje izgubil zavest – kot da bi ga pripravljali na operacijo.

V svojih spominih je priznal, da bi moral biti že mrtev, a se mu je zasvojenosti menda uspelo rešiti.

»Glede na izsledke mrliškega oglednika losangeleška policija v sodelovanju z Agencijo za boj proti drogam nadaljuje preiskavo okoliščin, povezanih z njegovo smrtjo,« je sporočil predstavnik policije. Kljub natančnemu pregledu trupla namreč ni jasno, kako je v telo dobil toliko droge. Na kraju nesreče mamil namreč niso našli, prav tako oglednik ni našel sledi igle, v igralčevem želodcu pa ni bilo toliko ketamina, da bi povzročil nezavest. V središču preiskave sta torej vprašanji: kako se je Perry dokopal do usodnega mamila in kdo mu ga je priskrbel. Igralec ni skrival preteklih težav, toda zasvojenosti naj bi se otresel že pred letom in pol.

Detektivi in agenti so doslej že zaslišali nekaj »ključnih ljudi v Hollywoodu«, ki so znani uživalci ketamina. Čeprav med temi ni nujno osebe, ki je zvezdniku priskrbela drogo, preiskovalci menijo, da bi lahko imeli vsaj koristne informacije, ki bi jih pripeljale do vira.

Podobno preiskavo okoliščin smrti so agenti urada za boj proti drogam sprožili tudi leta 2018, ko je prevelik odmerek na oni svet spravil raperja Mac Millerja. Tedaj so prišli na sled Ryanu Michaelu Reavisu, ki je zvezdniku prodal tablete, ki jim je bil primešan fentanil. Zaradi tega je bil Reavis predlani obsojen na 11 let v zveznem zaporu.

28. oktobra lani je umrl.