Slovenka pustila brez besed žirijo in občinstvo v hrvaškem šovu (VIDEO)

Slovenka Lara Kim Velić je stara 15 let, na hrvaški šov Supertalent pa se je prišla predstaviti s petjem. »Rojena sem v Sloveniji, živim pa v Avstriji,« je v uvodu razkrila Lara žiriji, ki je bila presenečena, kako dobro govori hrvaški jezik. Že prej se je udeleževala različnih tekmovanj

»Ko sem bil majhna, sem oboževala Justina Bieberja, Supertalent mi lahko prinese novo izkušnjo, spoznavanje novih ljudi. Malo sem živčna, a ne preveč,« je rekla uvodoma. Trema je hitro minila, s svojim nastopom pa je razveselila žirijo in občinstvo.«

Dobro opravljeno, čestitam. Vesel bi bil, če bi se vrnila in zapela kaj iz muzikala - je dejal Fabijan. - Izvedli ste jo zelo močno, rekel bi, da imate moč, jo je pohvalil žirant Davor Bilman. »Mislim, da je bila najbolj čudna stvar v vašem celotnem nastopu to, da si stara komaj 15 let. Bilo je preprosto nekaj nezdružljivega s tvojo predstavo, ki je bila tako odrasla, močna, impresivna. Res obvladuješ tako vokal kot oder,« je komentirala Maja Šuput.

Lara je na koncu oder zapustila nasmejana, ker je odšla v naslednji krog.