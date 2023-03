Razkril, katere tri stvari so doma prepovedane otrokom (VIDEO in FOTO)

Čeprav izžareva sproščenost in vedrino, obstajajo tri stvari, ki jih igralec Matthew McConaughey v domači hiši ne tolerira. Slavni igralec, ki se je iz čednega samca na velikem platnu »nenadoma« prelevil v očeta treh otrok, je sporočil, da z ženo, lepo Camilo Alves, od svojih otrok že od malih nog zahtevata spoštovanje in zaupanje.

Matthew McConaughey z ženo Camilo Alves. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Oskarjevec je v oddaji »The Oprah Conversation« med promocijo svojih spominov »Greenlights« delil podrobnosti o vzgoji svojih otrok, 12-letnega Levija, 10-letne Vide in 8-letnega Livingstona.

»V hiši ne dovolimo laži. Ne morejo nam reči 'ne morem' in 'sovražim'. Te tri stvari v naši hiši so pravi problem,« je dejal McConaughey. Izrazil je tudi željo, da bi bili njegovi otroci skromni, a ne bežali pred uspehom svoje družine.

Želi si samostojne otroke

»Če vam otrok v šoli kdaj reče: 'Oh, stavim, da živite v veliki hiši, ker je vaš oče slaven,' ne povesite glave,« je McConaughey pojasnil svojim otrokom. »Poglejte navzgor in recite, ja, pravzaprav živimo v lepi hiši. Moj oče se zelo trudi, da bi bil najboljši pri svojem delu.«

Povedal je, da si želi, da bi njegovi otroci »postali samostojni, vestni in kompetentni mladi ljudje«, in poudaril, da so že zdaj zelo dobri in tudi pametni.

Na družbenih omrežjih pa je s sledilci tako delil misli svojega otroka.

Odtujil se je od mame

Med promocijo spominov se je dotaknil tudi odnosa s starši in povedal, zakaj se je v nekem obdobju življenja odtujil od svoje matere. Njun odnos je bil namreč skrhan celo desetletje, saj je njegova mama Kay medijem večkrat posredovala podrobnosti iz igralčevega zasebnega življenja, poroča Slobodna Dalmacija.

»O nečem bi se z njo pogovarjal, potem pa nenadoma – joj! To, o čemer sva se pogovarjala, je čez tri dni končalo v časopisih. Potem sem pomislil: 'Mami, to je bilo med nama!'« je povedal. »Bil je čas, ko si z njo nisem mogel veliko deliti. Postala je druga oseba,« je pojasnil igralec, ki si je odnos z mamo povrnil s postavljanjem meja in odpuščanjem.

