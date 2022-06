Oskarjevec zbira denar za svojce žrtev pokola

Strelski napadi v ZDA ne jenjajo, k družbenim in zakonodajnim spremembam poziva tudi vse več zvezdnikov. Med njimi oskarjevec Matthew McConaughey, ki ga je ena od zadnjih tragedij še posebno pretresla, saj se je zgodila v njegovem rojstnem kraju, Uvaldeju v Teksasu. Spomnimo, komaj 18-letni Salvador Ramos je zadnje majske dni v tamkajšnji osnovni šoli usodno ustrelil 19 otrok, starih od sedem do deset let, in dve učiteljici ter mnoge hudo ranil, tudi svojo babico, nazadnje ga je pokončal policist.

Že zbira donacije

Strelski napad je za vedno zaznamoval sicer idilično mesto, v katerem je prva leta svojega življenja preživel 52-letni oskarjevec. Kot je pojasnil, je bila tudi njegova mati učiteljica, in sicer v šoli, le dober kilometer oddaljeni od Robbove, v kateri je Ramos pred dnevi prelival kri. McConaughey ni omahoval z izjavo in je po tragediji nemudoma izrazil sočutje ter podporo prizadetim svojcem in drugim članom skupnosti, z ženo Camilo pa sta se kmalu zatem odpravila v mesto, ovito v žalost, da bi tudi osebno pomagala prebivalcem in žalujočim.

Uvalde je konec maja pretresla strahovita tragedija. FOTO: Veronica Cardenas/Reuters

Zakonca, ki sicer živita v Austinu, sta v Uvaldeju ustanovila denarni sklad, v katerem zbirata sredstva za podporo družinam, ki jih je udarila grozovita usoda, da bi jim pomagala vsaj pri kritju pogrebnih stroškov in nadomestila izpad prihodka tistim, ki zaradi strelne poškodbe okrevajo v bolnišnici, sklad bo ponujal tudi psihološko svetovanje vsem, ki ga bodo potrebovali. »Bolečina je neizmerna, obenem pa navdihujeta povezanost in podpora skupnosti, ki jih je prizadela ta huda tragedija. Po začetnem šoku se mesto pripravlja na pogrebe in žalovanje, ki bo še dolgo spremljalo preživele. Sklad bo dolgoročno finančno pomagal vsem, ki se bodo znašli v kakršni koli stiski,« piše na zvezdnikovem profilu na instagramu, kjer zbirajo donacije.

Politično kariero je za zdaj potisnil na stranski tir.

A jasno je, da zgolj denarna sredstva ne bodo prinesla želenih sprememb v ameriški družbi, ki prevečkrat krvavi zaradi strelnih ran. Orožarska zakonodaja mora ubrati povsem drugo smer, vpijejo demokrati, a pri vsakem poskusu jih ustavijo republikanci. Te sicer podpira tudi igralec, ki sicer poziva k večjemu nadzoru nad uporabo orožja v ZDA, a obenem nasprotuje njegovi prepovedi ali večjemu omejevanju. Kot je že večkrat poudaril, je tudi sam odraščal ob orožju in se z družino udeleževal lova, a so ga doma naučili odgovornosti, ki pa je današnja mladina in žal pogosto celo predstavniki starejših generacij nimajo. Pravico, ki jim jo zagotavlja država, tako grdo zlorabljajo, strelski napadi pa so v ZDA postali epidemija, ki je nič kaj uspešno ne nadzorujejo. »Nihče več ne sme doživeti bolečine, kakršna je doletela starše v Uvaldeju, ukrepati je treba čim prej,« je svoje pozive, sicer brez konkretnih predlogov sprememb, sklenil McConaughey, ki se je še nedolgo tega spogledoval s kandidaturo za teksaškega guvernerja, a si je potem premislil.