Slavna pevka z novo fotografijo sprožila plaz kritik: »Videti si kot Ivanka Trump«

Ameriška pevka Jessica Simpson je s svojo zadnjo objavo na družbenih omrežjih povzročila val kritik, saj so jo številni komaj prepoznali. Objavila je fotografijo iz glasbenega studia in svojim oboževalcem sporočila: »Komaj čakam, da slišite glasbeno podlago mojega življenja.«

Na fotografiji je pozirala v svilenem kompletu, mrežastem kombinezonu, visokih škornjih in črni jakni, s čimer je jasno nakazala, da se posveča novim glasbenim projektom. A namesto njene vrnitve v glasbo so številni komentirali predvsem njen videz.

Pod objavo so se vrstili komentarji, kot so: »Sploh te ne prepoznam,«, »Ne izgledaš več kot Jessica,« in »Kdo je to? Sprva sem mislil, da je Ivanka Trump.« Nekateri so jo primerjali tudi s sestrami Kardashian in Paris Hilton, drugi pa so jo kritizirali, češ da je videti preveč »obdelana« in naj se nauči sprejemati staranje. »Prav nič več nisi podobna sebi,« je zapisal eden od sledilcev.

Vrnitev po 14 letih

Med številnimi kritiki so se našli tudi zagovorniki, ki so poudarili, da bi morali ljudje ceniti njen trud in pozitiven odnos: »Izgledaš zdrava, srečna in svobodna, zato ti vsi ti komentarji ne bi smeli do živega. Raje ploskajmo, ker delaš tisto, kar imaš rada.« Drugi so dodali: »Medtem ko se vsi prepirate o njenem videzu, nihče ne opazi, da ustvarja novo glasbo.«

Nick Lachey in Jessica Simpson leta 2005. FOTO: Fred Prouser Reuters Pictures

Jessica je pred kratkim napovedala svojo vrnitev v glasbeni svet po kar 14 letih premora. Obenem so se pojavila tudi ugibanja o njenem zakonu z možem, s katerim sta poročena od leta 2014.

Špekulacije je sprožila njena objava brez poročnega prstana in skrivnostna izjava: »Ta vrnitev je moja osebna izpoved in opravičilo, ker sem prenašala stvari, ki si jih nisem zaslužila.«

Jessica Simpson, ki je bila med letoma 2002 in 2006 poročena z voditeljem Nickom Lacheyem, je trenutno osredotočena na nov glasbeni projekt. Čeprav se njen videz pogosto znajde pod drobnogledom javnosti, mnogi komaj čakajo, da slišijo njeno novo glasbo in vidijo, kaj ji bo prinesla dolgo pričakovana vrnitev.