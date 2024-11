Slavna mama od 13-letne hčerke zahtevala operacijo: preveč je spominjala na očeta

60-letna Jolanda Hadid, nekdanja supermanekenka in zvezdnica resničnostnega šova Resnične gospodinje z Beverly Hillsa (The Real Housewives of Beverly Hills) je javnosti znana po brezkompromisni lepoti, glamuroznem načinu življenja in seveda po tem, da je mama prav tako slavnih hčera Belle in Gigi Hadid.

Čeprav je na pragu sedmega desetletja življenja, še vedno privlači pozornost s svojim videzom, a za bliščem zunanjosti se skriva temnejša plat.

Ob laskavem naslovu najlepša babica Hollywooda se namreč sooča z obtožbami glede manipulativnega in nadzorniškega obnašanja do svojih otrok, katerih kariere je postavljala pred njihovo dobrobit.

Jolandin odnos s hčerkama je poln vzponov in padcev. Z leti so gledalci šova spoznali, da je mama zelo stroga in obsedena s svojim ter videzom deklet.

V enem od prizorov je šokirala, ko je tedaj še najstnici Gigi odrekala hrano, da bo bolj vitka in ji, ko je bila deklica lačna svetovala, naj poje le nekaj mandljev ter naj jih dobro prežveči, da bodo bolj zalegli.

Takšni in podobni nasveti so po mnenju mnogih na Gigi vršili velik pritisk in pustili težke posledice.

Še večji pritisk je čutila njena druga hčerka Bella. Jolanda je od nje zahtevala, naj si že zelo zgodnji mladosti, Bella je bila stara komaj 13 let, operira nos.

Glede na izjave vira blizu družini zato, ker se je mami dozdevalo, da hčerka preveč spominja na očeta, kar jo je motilo.

»Ne prenesem, da nekdo ni zadovoljen z menoj,« je Bella, ki je zrasla v lepotico in postala slavna manekenka, kasneje izjavila v intervjuju za Vogue, kjer je zaupala še, da je zaradi mamine strogosti razvila motnje hranjenja.

Opisala je, kako je vpliv njene mame deloval na njen videz ter obnašanje in da se zaradi nje počuti negotova vase. Leta se je soočala s težavami z odvisnostjo in anksioznostjo, ki sta bili posledici maminega stalnega pritiska.

A ni bil le odnos do hčera predmet pogostih kritik. Ko je bil njen sin Anwar od leta 2019 do 2021 v zvezi s pevko Duo Lipo je Jolanda javno zavračala sinovo izbranko in izražala nestrpnost do nje. Redno je objavljala družinske fotografije, s katerih je izrezala pevkin obraz.

Jolandino obnašanje do potomcev je bilo večkrat deležno kritik, zaradi njega si je prislužila vzdevek mama iz pekla in nedvomno je njen odnos do otrok tem naložil težka bremena, piše Zenski Magazin.