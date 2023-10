Družini slavne manekenke grozijo s smrtjo

Dolgonoga manekenka Gigi Hadid se je zapletla v hud škandal, zaradi katerega ji celo grozijo s smrtjo. S svojimi 79 milijoni sledilcev je namreč delila mnenje glede izraelsko-palestinskega konflikta, to pa ni razbesnelo le ogromno Izraelcev, ampak celo izraelsko vlado.

»Pri tem, kako izraelska vlada ravna s Palestinci, ni prav nič judovskega. Obsojanje izraelske vlade ni antisemitsko in podpora Palestincem ne pomeni podpore Hamasu,« je zapisala 28-letnica, ki ima po očetu palestinske korenine. »Hamasov pokol Izraelcev ni nekaj pogumnega. Obsojanje Hamasa ni protipalestinsko in podpora Izraela pri njegovem boju zoper barbarske teroriste je nujna in pravilna,« se je na Gigijino objavo odzvala kar izraelska vlada in dodala: »Si zadnji teden prespala? Ali se ti zdi pravilno, da ignoriraš pokole judovskih otrok? Tvoja tišina pove o tvojem stališču več kot tisoč besed. Spregledali smo te.«

S smrtjo grozijo tudi Gigijini sestri Belli, bratu Anwarju in mami Yolandi. FOTO: Instagram

Bilo je prepozno

Mlada mama je nato poskušala situacijo umiriti z izrekom sožalja vsem žrtvam, izraelskim in palestinskim: »Mislim na vse prizadete v tej tragediji, za katero ni opravičila. Vsak dan v tem konfliktu umre preveč ljudi, še posebno otrok. Do Palestincev in njihovega boja čutim močno empatijo in lomi se mi srce, prav tako čutim odgovornost do judovskih prijateljev, da razjasnim naslednje: Palestincem želim vse dobro, v nobenem primeru pa ne želim, da škodujejo Judom.« A bilo je prepozno.

Na Gigi so se zgrnile obsodbe na tisoče podpornikov Izraela, med njimi pa so se znašle tudi hude grožnje, mnoge uperjene ne le zoper njo, ampak tudi njenega očeta, nepremičninskega mogotca Mohameda Hadida, mamo in nekdanjo manekenko nizozemskih korenin Yolando ter sestro Bello in brata Anwarja. Celotna družina je pretresena najela kup varnostnikov, saj groženj, tudi s smrtjo, niso dobivali le po družbenih omrežjih, razjarjeni izraelski podporniki so izbrskali celo njihove elektronske naslove in telefonske številke. Jolanda in Mohamed, ki resno razmišlja, da bi zadevo prijavil celo Zveznemu preiskovalnemu uradu, sta si menda morala celo priskrbeti nove.

Mohamed Hadid razmišlja, da bi grožnje prijavil FBI. FOTO: Instagram

Mohamed Hadid se je rodil leta 1948 v Nazaretu v palestinsko muslimansko družino. Njegova mama je potomka Dahirja al-Umarja, ki je v 18. stoletju vladal severni Palestini. Preden je dopolnil eno leto, je morala njegova družina zaradi vojne pobegniti v Sirijo, njihov dom v Nazaretu pa je pripadel judovski družini, ki se je pred tem zatekla k njim. Iz Sirije se je družina nato preselila v Damask, pa Tunizijo in Grčijo, dokler se niso leta 1962 ustalili v prestolnici Združenih držav Amerike.

Mohamed je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja postal uspešni nepremičninar, gradnja razkošnih vil za slavne in bogate mu je prinesla milijone, njegovo premoženje je trenutno ocenjeno na okrog 200 milijonov evrov.