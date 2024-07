Slavna igralka tragično umrla v starosti 51 let

Zvezdnica telenovel Esta TerBlanche, ki je nastopila v vlogi Gillian Andrassy v uspešnici Vsi moji otroci, je nepričakovano umrla doma v starosti komaj 51 let.

Igralko so našli mrtvo doma v Hollywoodu. Njena krščenka Barbie Ashley je povedala, da je Esta nepričakovano umrla v četrtek, 18. julija, poroča TMZ.

Novica o smrti je prišla nekaj tednov po tem, ko je zvezdnica razkrila, da se želi vrniti na televizijo. Napovedala je, da je vrnitev na male zaslone »vsekakor nekaj, kar si želi«.

Njeno prezgodnjo smrt je potrdila njena menedžerka Annie Spoliansky v izjavi za revijo People. Pisalo je: »Zelo smo užaloščeni zaradi te novice. Rada bi povedala, da je bila Esta izjemno prijazna, ljubeča, radodarna in skrbna oseba. Tako zelo ji je bilo mar za vse ljudi in živali.«

Oboževala je živali

»Vsak dan je hranila veverice in zanje skrbela, za svoji dve mački in mačje mladičke, za katere je skrbela kot za lastne otroke. Esta je bila do mene vedno velikodušna in ljubezniva, in hvaležna sem, da sem jo poznala toliko časa. Odkar sem izvedela za njeno smrt, sem skrušena.«

Njena publicistka Lisa Rodrigo je dodala: »Moje srce je zlomljeno, odkar sem izvedela za Estino smrt. Bila je in vedno bo čudovita duša, ki jo bom pogrešala vsak dan. Ponosna sem, da sem jo poznala, zame ni bila samo stranka, ampak prijateljica.«

Esta je igrala madžarsko princeso Gillian v telenoveli All My Children od leta 1997 do 2001. V nadaljevanki je njen lik umrl, a se je vrnil kot duh v zadnjih tednih predvajanja. Serija je bila sicer del ABC-jevega televizijskega repertoarja kar 41 let.