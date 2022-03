Simpsonovi zaplapolali z ukrajinsko zastavo

Skoraj povsod po svetu v preteklih dneh plapolajo ukrajinske zastave. Na solidarnostnih shodih ljudje množično pozivajo k prenehanju spopadov. V znak podpore ukrajinskemu narodu so se v modre in rumene luči odele tudi svetovne znamenitosti. Ta simbolna podpora pa se je iz resničnega sveta zdaj preselila še v animirani svet Simpsonovih, ki so tudi dvignili ukrajinske zastavice, v ukrajinsko zastavo pa se nadaljuje tudi prepoznavna pričeska mame Marge.

»Pokazati smo želeli, da se zavedamo, kaj se dogaja, da čutimo z ukrajinskim narodom in si želimo, da je tega konec. Na aktualne politične dogodke se sicer ne odzivamo pogosto, zgolj nadvse redko, a pri obrambi svobode velja biti pozoren,« pravi izvršni producent serije Al Jean, ki si ne domišlja, da bi ena slika lahko kaj spremenila, a da so ustvarjalci najbolj dolgožive animirane risanke, ki nastavlja zrcalo naši resničnosti, želeli jasno pokazati, da stojijo z Ukrajino. Čeprav so tak razvoj dogodkov predvideli že pred skoraj četrt stoletja.

Nastavljajo zrcalo

Simpsonovi niso le animirana serija. So popkulturni fenomen, ki nam že 33 let nastavlja ogledalo, hkrati pa je v njej skoraj nekaj preroškega, saj so njeni ustvarjalci v rumeni svet Simpsonovih že večkrat vključili kaj, kar se je pozneje tudi v resnici zgodilo. Med drugim so vnaprej (in pravilno) napovedali predsedniški vzpon Donalda Trumpa, epidemijo ebole, teroristične napade 11. septembra, že leta 1998 pa so predvideli dogodke, ki boleče zrcalijo trenutno dogajanje na ukrajinskih tleh.

1998. so napovedali oživitev Sovjetske zveze.

V epizodi z naslovom Simpson Tide parodično prikažejo oživitev Sovjetske zveze, po ulicah valeče se tanke in vnovičen dvig berlinskega zidu. »Žal tega ni bilo tako težko predvideti. Ugotovili smo, da bodo šle stvari navzdol,« se je na vzporednice med serijo in trenutnim dogajanjem odzval Jean in dodal, da »agresija zgodovinsko nikoli povsem ne izgine, zato je treba ostati pozoren in čuječ«.