Sestra pogrešane Marijane iz Big Brotherja šokirala: »Ni se ubila, umorili so jo!« (VIDEO)

V oddaji v živo se je oglasila sestra pogrešane Marijane Seifert, Maja Kovačević, ki je v solzah razkrila, da naj bi njeno sestro ubili.

Maja Kovačević je tako na televiziji Pink izjavila, da je dobila informacije in dokaze, da je bila njena sestra umorjena.

Marijana Seifert je izginila v noči na 26. april 2022, ko je zapustila svoj dom na Savici v Zagrebu, kjer je živela z družino, njen mož Karlo Seifert pa je njeno izginotje prijavil policiji. Na Mostu mladosti je naključni mimoidoči ob zori našel njeno torbico z dokumenti in mobilni telefon, kljub intenzivnemu iskanju pa je še vedno niso našli. V času izginotja je bila oblečena v kratko majico gorčične barve, črno športno jakno, črne hlačne nogavice z belo-rdečo črto in obuta v svetle teniske.

»Maja Kovačević tukaj, hotela sem povedati resnico o moji sestri,« je rekla Maja in kmalu zajokala ter komaj govorila.

»Moja sestra se ni ubila, ni se ubila. Nahaja se na progi številka 9, dve osebi sta ga vlekli po klancu navzdol 30 minut. Najprej se moram pomiriti... Po rojstnodnevni zabavi se je sprla s fantom, ki ga je udarila in odšla. Sledil ji je, jo udaril v glavo, poklical prijatelja in vsi trije so se odpravili proti Sljemenu. Na Sljemenu so jo pokončali, ubili so jo, ko so jo vlekli po strmini. Dokumenti so bili prirejeni, človek, ki je bil plačan, da jo ubije, je pustil njene dokumente na mostu, da je bilo videti, kot da se je ubila,« je povedala Maja, voditeljica in gostje v studiu pa so bili presenečeni in šokirani.

»Ti ljudje so bili vpleteni v primer Mateja Periša. Zelo malo so iskali mojo sestro, mama je pošiljala pisma policiji, a nikoli ni dobila odgovora,« je še povedala Maja.

Majine navedbe so pri dnevniku.hr preverili pri zagrebški policiji, kjer so sporočili, da vse pogrešane osebe iščejo z največjo možno intenzivnostjo in da podrobnosti preiskave pred njenim zaključkom ne morejo komentirati.