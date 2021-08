Seks v mestu z novo Samantho

Kim je producentom brezkompromisno zabrusila, naj si za Samantho najdejo novo igralko.

Snemanje brez trenj

Z Borisom sva se komaj dobro zaljubila, a se je najina pravljica o idiličnem družinskem življenju hitro razblinila.

Serija z novim naslovom And Just Like That … prihaja na pretočno platformo HBO Max na začetku prihodnjega leta.

Lani je med ljubitelji serije Seks v mestu navdušeno završalo. Skoraj dve desetletji po tem, ko je njihova glavna junakinja Carrie Bradshaw v podobiv sklepni epizodi zadnje sezone naposled našla svojo ljubezensko srečo, so producenti namreč odvrgli bombo, da se štiri prijateljice, ki so v vedno bučnem New Yorku iskale ljubezen, spet vračajo na male zaslone.Starejše, zrelejše, a še vedno v iskanju odgovorov na temeljne življenjske resnice, prenekatere povezane z ljubeznijo in seksom. Seveda pa vse to počno v dizajnerskih oblačilih, ki so zadnji modni krik, v čevljih z vrtoglavimi petami in ob srkanju barvastih koktajlov. Toda še preden se je evforija ob napovedi polegla, je butnila tudi surova resnica, da se pred kamere vračajo zgolj Carrie, Miranda in Charlotte. Seksi požiralke moških Samanthe, ki jih je izrabljala za telesne užitke vseh vrst in jim nato pokazala vrata, ne bo nazaj.»Če želijo nadaljevati, naj me zamenjajo z drugo igralko,« je brezkompromisno dejala, deloma ker je menila, da je bilo šest sezon in dva filma dovolj, deloma pa tudi zaradi dolgoletnega spora s Parkerjevo.»Serije brez nje ni!« so se razočarano začeli oglašati oboževalci, prepričani, da nobena druga ne more prevzeti Kimine vloge. A jo je, menda nadvse samozavestno, kot bi serija čakala le nanjo,Čeprav brez Cattrallove, bo tudi prihajajoča posebna 10-delna serija spremljala štiri prijateljice.Tri naše dobre stare znanke, ki se jim bo v podobi Nicole pridružila Lisa Todd Wexley, nova najboljša prijateljica glavne junakinje Carrie, ki je sicer tudi mati treh, snemalka dokumentarcev in žena milijarderja. Na prvi pogled morda povsem drugačna od Samanthe, ki pa naj bi imela vseeno precej skupnega s svojo predhodnico.»Vsi so trdili, da je nemogoče dobiti novo Samantho, a je Nicole več kot zapolnila to mesto. Tudi njen lik je bojevit, neustrašen, vselej pove svoje mnenje in dobro ve, česa si želi, tako v življenju kot v spalnici. Z lahkoto je postala nepogrešljivi del četverice.« Z dodatnim in nikakor ne nepomembnim bonusom – v nasprotju s Cattrallovovo Nicole ne ustvarja napetega delovnega vzdušja. Nasprotno, igralci, vključno z Nicole, ki so se pridružili originalni igralski zasedbi, so se z vsemi odlično ujeli, vzdušje naj bi bilo že harmonično.Med Sarah Jessico in Nicole Ari ni trenj ne pred kamerami ne za njimi. Morda tudi ker slednja ve, kaj v življenju pomenijo resnične težave in preizkušnje, ter ji za banalnosti kot na primer katera zasluži več, kar naj bi bil glavni kamen spotike med Parkerjevo in Cattrallovo, ni mar. Njena prvorojenka, sad igralkine ljubezni z, se je namreč rodila s prirojeno telesno okvaro spina bifida, pri kateri se otrokova vretenca ne izoblikujejo popolno, zadnji del hrbtenice je nezaraščen, in so zato lahko izpostavljeni hrbtni mozeg in ovojnice. Zvezdničina danes 15-letna hči je sicer dokaj v redu zaradi kombinacije operacije, tradicionalne medicine in skrbi staršev, pri njih doma vladajo redna telesna vadba, meditacija in zdrava prehrana, a pot do sem ni bila lahka.Sophie je namreč kot dojenčica potrebovala 24-urno oskrbo, tudi njeni starši so se naučili, kako ji na tri ure prazniti mehur s pomočjo katetra. »Bilo je, kot bi se mi zrušil ves svet. Z Borisom sva se komaj dobro zaljubila, a se je najina pravljica o idiličnem družinskem življenju hitro razblinila. Razbijala sem si glavo, si izjokala oči, hodila na terapijo,« je povedala zvezdnica, ki se ji je 19 mesecev po prihodu hčerke rodil še sin»Tedaj me je močno udarila poporodna depresija, predvsem ker sem bila zelo, morda že pretirano zaščitniška do Sophie. A si joka nisem smela privoščiti.« V luči teh najbolj prvinskih skrbi za otroke torej ni čudno, da so za Nicole razprtije na snemanjih povsem nepomembne.--> Vas zanimajo najbolj modni kosi iz nove serije? Najdete jih TUKAJ.