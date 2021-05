Sedem ljudi osumljenih za umor Maradone

Sedem ljudi, ki jih preiskuje poseben svet strokovnjakov, bodo uradno osumili umora argentinske nogometne legende Diega Armanda Maradone, naj bi za AFP potrdil vir z državnega tožilstva v San Isidru.



Obtoženim, med katerimi so tudi Maradonov nevrokirurg Leopoldo Luque, psihiater Agustina Cosachov in psiholog Carlos Diaz, grozi od osem do 25 let zapora, če jih spoznajo za krive.



V poročilu tožilstva naj bi zapisali, da je bila nogometna ikona deležna neprimerne zdravstvene oskrbe in je bila med obdobjem po operaciji na možganih in smrtjo prepuščena »daljšemu, mučnemu obdobju«. Osumljenci za umor ne smejo zapuščati države, med 31. majem in 14. junijem morajo biti preiskovalcem na voljo za dodatna zaslišanja.



Pravni postopek je sprožila pritožba dveh Maradonovih hčerk, ki sta Luqueja okrivili za poslabšanje stanja po operaciji. Tožilci menijo, da Maradonova smrt ni bila posledica zlorabe ali malomarnosti njegovih zdravnikov, ampak da so ti dobro vedeli, da bo nekdanja nogometna zvezda umrla, niso pa storili ničesar, da bi to preprečili. Dobili so vrsto sporočil, ki kažejo, da se je medicinska ekipa zavedala, da je Maradona v zadnjih mesecih življenja užival alkohol, psihiatrična zdravila in marihuano. Zdravniška komisija meni, da so bili znaki tveganja, ki jih kazal nekdanji zvezdnik Napolija in Barcelone, prezrti in da je bila skrb zanj v zadnjih tednih neprimerna.

