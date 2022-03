Še en Jordanov spominek za med: 423.000 evrov za vstopnico

Nič novega ni, da gre vse, povezano z Michaelom Jordanom, za med. Tokrat je na dražbi blestela še nerabljena vstopnica za košarkarjevo prvo tekmo v ligi NBA iz leta 1984, zaslužila je kar 423.000 evrov!

Športni spominki zelo iskani

Mike Cole je bil tako dvakrat priča zgodovinskemu dogodku: najprej Jordanovemu debiju, potem pa še neverjetni dražbi, na kateri so prodajali še številne druge spominke največjih ameriških športnih junakov.

Nedavno so prodali košarkarjeve spodnjice.

Usodnega 26. oktobra 1984 si je Cole sam ogledal spopad med ekipama Chicago Bulls in Washington Bullets; kot se spominja, je vstopnici prejel v dar, a ni našel nikogar, ki bi se dogodka udeležil z njim. Spravil je tako odrezek svoje vstopnice kakor tudi nerabljeno, ki pa jo je pred časom kot zanimivost ponudil avkcijski hiši Heritage Auctions; ta je takoj videla odlično priložnost za zaslužek, saj so športni spominki zadnja leta nadvse iskani, strastni zbiratelji pa so zanje pripravljeni odšteti pravo premoženje.

Vstopnica je tako zaslužila krepko čez 400 tisočakov, zanimivo pa ni najdražje prodana vstopnica za športni dogodek: na isti dražbi jo je prekosil odrezek vstopnice za bejzbolsko tekmo iz leta 1947, na kateri je debi doživel veliki Jackie Robinson, prvi temnopolti igralec v ameriški bejzbolski ligi. Iztržila je namreč 434.000 evrov.

434 tisočakov je zaslužil odrezek z bejzbolske tekme.

Jordanova zapuščina pa ni zato prav nič okrnjena. Nedavno je nekdo za kar tri tisočake kupil košarkarjeve (kemično očiščene) spodnjice, na dražbi pa se je znašla tudi njegova napol pokajena cigara.