Počaščena Salma Hayek

Igralka Salma Hayek je v teh dneh prejela enega najbolj zaželenih hollywoodskih priznanj, svojo zvezdo na pločniku slavnih, na dogodku ob odprtju pa je ganila z zahvalo oboževalcem.

»Vsi moji dragi oboževalci, če se sprašujete, kaj mi je dalo poguma, da sem vztrajala, moram reči, da ste bili to vi, ker čeprav me tu, v Hollywoodu, niso poznali, so vsi Latinoameričani v ZDA vedeli, kdo sem. Čutili so, da sem, tako kot oni, prišla sem, da bi sledila svojim sanjam,« je dejala 55-letnica in se ob tem spomnila na čase, ko so ji v studiih govorili, naj se vrne k snemanju mehiških telenovel. Ni se dala in navsezadnje jo je Hollywood sprejel.

Zvezdnica je tudi srečno ljubezensko zgodbo, tako kot veliki met in priznanja v karieri, dočakala pozneje v življenju. Z možem, milijonarjem Françoisom-Henrijem Pinaultom, sta se poročila pri njenih 43 letih, dve leti pred tem pa se jima je rodila hčerka Valentina Paloma.