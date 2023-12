Pol milijona všečkov: 57-letnica se je pohvalila s fotografijo v bikiniju

Lansko poletje je Salma Hayek svoje oboževalce razveselila s fotografijami v bikiniju, zdaj pa se je znova pohvalila, da uživa na plaži.

57-letna igralka je na instagramu objavila fotografijo, na kateri pozira v drobnem rumenem bikiniju, in dodala oznako #sundaymood. Fotografija je v samo enem dnevu od objave zbrala več kot 564 tisoč všečkov, oboževalci pa so v komentarjih pohvalili njen videz.

»Najlepša«, »Videti si čudovito«, »Čudovita« in »Spet boš zlomila internet«, so le nekateri izmed komentarjev, ki so se usuli na družbenih omrežjih, poroča index.hr.

Preberite še: