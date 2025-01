Rowan Atkinson svet zabava že več kot 40 let

Angleški filmski, gledališki in televizijski igralec Rowan Atkinson v teh dneh praznuje 70. rojstni dan. Eden najboljših britanskih komikov svoje generacije je znan predvsem po telesni in situacijski komiki. Najširše občinstvo ga pozna kot gospoda Beana in kot glavnega igralca v televizijski seriji Črni gad, ki so jo snemali med letoma 1983 in 1990.

6. JANUARJA 1955 se je rodil.

Atkinson, ki se je rodil 6. januarja 1955, je nase opozoril leta 1977 z nastopom na edinburškem festivalu. Leta 1981 je postal najmlajši igralec, ki je imel monokomedijo v West Endu. Dve leti pozneje je za BBC začel snemati serijo Črni gad, ki je gledalce zabavala štiri sezone. Serija je prejela številne nagrade, Atkinson pa je bil že drugič razglašen za BBC osebnost leta.

Naslednji večji televizijski projekt, ki se ga je lotil, je bil Gospod Bean, ki je že za pilotsko oddajo dobil zlato vrtnico Montreuxa. In prav liku Gospoda Beana se ima diplomant elektrotehnike zahvaliti, da ga poznajo po vsem svetu. Nerodni mladenič, ki ga njegova otročja narava spravlja v vedno nove težave, se znajde skoraj povsem brez besed. Obrazno mimiko uporablja na način, ki mu ni para. Zato je Beana mogoče razumeti onkraj jezikovnih in kulturnih meja.

Je ali ni?

Na svetu ni veliko krajev, kjer ga ne bi prepoznali, je Atkinson nekoč priznal na televiziji BBC v oddaji Graham Norton Show. Kot je še povedal, je najtežje, kadar niso prepričani, koga vidijo. Tako se je nekoč znašel v nenavadni situaciji med čakanjem v skladišču rezervnih delov za avtomobile. »Ali vam je že kdo rekel, da ste podobni gospodu Beanu?« ga je vprašal moški, ki ga je nekaj časa opazoval.

Le kdo ne pozna Gospoda Beana? Foto: Press Release

Vendar moški ni hotel verjeti njegovim zagotovilom, da je prav on igralec, ki igra gospoda Beana. »Bolj ko sem ga poskušal prepričati, da sem oseba, za katero je mislil, da sem ji podoben, manj mi je verjel,« je povedal Atkinson. Na koncu je moral pogovor končati, saj je moški postajal vse bolj jezen. »Mislil je, da sem popoln kreten, ki je samo podoben gospodu Beanu in hodi naokoli ter se pretvarja, da je gospod Bean,« je pojasnil igralec.

Zaslovel je s Črnim gadom. Foto: Press Release

S serijo filmov o Johnnyju Englishu, parodijo na Jamesa Bonda, se je Atkinson preizkusil v drugi vlogi. Nesposobnega vohuna je odigral v treh uspešnih kinematografskih filmih, četrti naj bi bil v pripravi. V zasebnem življenju Atkinsona zanimajo predvsem avtomobili. Ima namreč precejšen vozni park redkih in dragocenih avtomobilov.