Rihanna skriva informacijo, ki njene privržence zelo zanima

Pred tremi leti, ko je Rihanna prestopila mejnik 30 let, si je barbadoška pevka začrtala nov cilj. Postati mati. Kljub temu da je bila takrat spet samska, je sklenila, da si v naslednjih 10 letih ustvari družino ter dobi tri, morda celo štiri otroke, in to ne glede na to, ali ji bo ob strani stal partner ali ne. In sklep pridno uresničuje: maja lani se je z raperjem A$AP Rockyjem, s katerim sta se zaljubila pred približno dvema letoma, razveselila prvorojenca, enoletnik pa je pred kratkim postal starejši bratec pevkinemu drugemu sinčku. Rihanna kot prvovrstna zabavljačica dobro ve, kako poskrbeti za šov, in njena nosečnost pri tem ni bila nikakršna izjema. Prvikrat je trebušček skrivala pod ohlapnimi oblačili tako dolgo, kolikor je bilo še mogoče, nato pa postavila svojo nosečniško okroglino na ogled. Ni se menila za nosečniška oblačila, oblačila se je v mini krilca, mikro majčke, čipko in prosojne tkanine.

»Uživam, ker mi ni treba zakrivati trebuščka. Moje telo počne v teh trenutkih izjemne stvari, to bi morala slaviti, ne pa tega skrivati,« je mirno zavračala kritike, da se tolikšna razgaljenost za bodočo mamico ne spodobi. Še bolj pa je nato odmevala njena druga nosečnost, ki jo je le devet mesecev po rojstvu prvorojenca spektakularno najavila na odru Superbowla, finala lige NFL v ameriškem nogometu, ki ga je na malih zaslonih spremljalo kar 120 milijonov gledalcev. Novica o njeni drugi nosečnosti se je po obli razširila kot požar in celo nekoliko zasenčila finale.

Sanjarila je o treh, morda celo štirih otrocih. Zdaj ima že dva.

O prvih mesecih

Nobena nosečnost ni enaka. To RiRi zdaj že dobro ve. »Drugič je vse drugače. Nič več čudnih hrepenenj po nenavadnih kombinacijah hrane, nič nenehne slabosti. Vse je drugače. Uživam, dobro se počutim, polna sem energije,« je dejala o svojem drugem pričakovanju. Energičnost pa je verjetno presenetila tudi njo samo. »Ko postaneš mama, ne spiš. Sploh. Niti tedaj, ko bi si tega želel in potreboval. Postaneš skoraj zombi, le rutinsko ponavljaš gib za gibom,« je dejala o tistih prvih mesecih, ki jih bo zdaj ponovila.

Ponosno je kazala nosečniški trebušček. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Nosečnosti je najavila, ko je sama želela. In tudi vse preostalo, povezano s svojima otrokoma, deli le, ko to želi sama. Zato še ni potrdila, da z A$AP Rockyjem znova zibata, a menda naj bi njun drugorojenec – spet naj bi ju osrečil sinko – privekal na svet že 3. avgusta. In kot ni razkrila niti te najosnovnejše novice, tudi dojenčkovo ime ostaja skrivnost. Začelo pa naj bi se s črko R, kar je očitno postalo družinska tradicija. Tudi njeno ime se začne s to črko, podobno kot krstno ime njenega izbranca, ki se je rodil kot Rakim, prvorojenca pa sta poimenovala RZA in se tako poklonila vodji hiphop zasedbe Wu-Tang Clan (tudi temu je ime RZA). A njegovo ime sta zvezdnika razkrila šele ob fantičevem prvem rojstnem dnevu. »Midva odločava, kdaj in kako otroka predstaviti. Konec zgodbe!« je odločna zvezdnica, ki priznava, da je zaščitniška kot levinja.

Na ime pevkinega prvorojenca smo čakali eno leto. In zna biti, da zvezdnica tudi podrobnosti o otroku številka dve ne bo kmalu delila z javnostjo.