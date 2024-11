»Res ste me presenetili!« Najbolj seksi moški lanskega leta je …

John Krasinski je po izboru revije People najbolj seksi moški leta 2024. Pred njim je ta naslov pripadal Patricku Dempseyju, leto poprej Chrisu Evansu.

Igralec, ki je že 14 let poročen z igralko Emily Blunt, je v intervjuju za People povedal, da je sprva mislil, da se nekdo šali:

»Res ste me presenetili, mislil sem, da je potegavščina. Zjutraj, ko sem se prebudil, res nisem niti pomislil, da bom osvojil ta naslov.«

Nad izborom je bila navdušena tudi njegova žena.

»Presrečen sem bil, da sem ji lahko to privoščil,« je dejal seksi igralec, Emily pa je v šali nekoč dejala, da bo, če bo kdaj njen mož najbolj seksi zemljan, iz naslovnice revije z njegovo fotografijo izdelala tapete in z njimi oblepila dom.

»Mojima otrokoma bi to bilo všeč in sploh ne bi bilo čudno,« je njeno namero komentiral Krasinski, ki je zaslovel z vlogo v seriji Pisarna, ob ženi zaigral v filmu Tiho mesto in se proslavil v številnih drugih vlogah, a zase pravi, da je raje kot igralec mož in oče.

Igralski par s hčerkama, desetletno Hazel in osemletno Violet, živi v Brooklynu.