Luka Dončić: To so tekme, za katere živim

Končnici profesionalnih športnih lig, peti letni čas v ZDA, vedno poskrbi za vročico, ne glede na vremenske pogoje zunaj zidov športnih dvoran. Košarkarji Los Angelesa zakonitosti končnice dobro poznajo, veteranska ekipa na čelu z LeBronom Jamesom in Luko Dončićem se v prvem krogu lahko zanese tudi na prijazen spored, ki omogoča več počitka. In če med premorom 'zaspijo', se umirjeni J. J. Redick na klopi zna preleviti v tirana, ki jim pošteno podkuri pod nogami. Le z zavzeto, skoraj brezhibno košarko lahko LA Lakers razmišljajo o uspehu tudi na sobotni tretji tekmi v Minneapolisu.

Redick ni eden tistih trenerjev, ki poskušajo vplivati na vsako sodniško odločitev. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Pari končnice v zahodni konferenci že dolgo niso bili tako zanimivi kot letos. V ligi NBA kakovost narašča in je tradicionalno skoncentrirana na Zahodu, letos je izenačeno stanje na lestvici vse do zadnjega omogočalo občutne premike navzgor in navzdol. Lakers so bili pred končnico spretni, a precej manj srečni, v Minnesoti so dobili tekmeca, ki se z lansko uvrstitvijo v konferenčni finale ni zadovoljil in želi še dlje. »Vseeno je, s kom igramo, lahkih nasprotnikov tokrat ni,« Dončić pred končnico ni pričakoval sprehoda v parku.

Zanesljiv poraz na prvi tekmi je Los Angelesu premešal načrte, že na drugi je moral trener J. J. Redick seči globoko v žakelj s taktičnimi različicami. V noči na sredo smo spremljali podobo LA-ja, rezervirano za odločilne sedme tekme: Dončić, James in Reaves so skupaj počivali le 13 minut, s klopi sta imela večjo minutažo zgolj znova nerazpoložena Gabe Vincent in Dorian Finney-Smith.

Želel sem vsem dopovedati, da je treba pritisniti na gumb za paniko, in tudi igrati tako.

Redicku je jasno, da je vrag odnesel šalo. »Ne želim vpiti na svoje igralce, to ni moj trenerski slog, raje imam pogovor, nekajkrat na leto pa povzdignem tudi glas, ko je to potrebno. Želel sem vsem v moštvu dopovedati, da je treba pritisniti na gumb za paniko in tudi igrati tako,« je komentiral eno redkih epizod med minuto odmora, med katero se je sicer umirjeni strateg 'snel z verige'.

V hodnikih kalifornijske dvorane je po prvi tekmi odmevalo zbadanje volkov, da se obnemogli veterani ne morejo kosati z njimi. Odgovor Los Angelesa je bil pravi, intenzivnost bo z vsakim srečanjem le še višja. Dončića v Minneapolisu potem, ko je lani strl srca domačega moštva v finalu Zahoda, v soboto (3.30) in nedeljo (21.30) čaka koncert žvižgov. »To so tekme, za katere živim,« Luka sporoča, da je pripravljen na tretjo rundo v ringu.