Zvezdnica razočarala oboževalce: vzela si bo premor (Suzy)

Emily Olivia Leah Blunt, leta 1993 v Veliki Britaniji rojena igralka, je v družini štirih otrok odraščala v južnem Londonu. V otroštvu je igrala čelo in trenirala jahanje, med obiskovanjem kolidža Hurtwood House jo je odkril agent produkcijske družbe McReddie Associates, ki jo je najela kot eno od svojih igralk.

Prvo vlogo je ob Judy Dench odigrala leta 2001 v gledališki predstavi The Royal Family londonskega gledališča West End, filmski debi je doživela leta 2003 z vlogo v filmu Boudica, leto pozneje je igrala v Moje poletje ljubezni ter leta 2006 v Hudičevki v Pradi. Za upodobitev pomočnice zahtevne šefinje, slednjo je upodobila Maryl Streep, je prejela nominacijo za bafto za najboljšo stransko vlogo.

Njena strast je notranje opremljanje

Režiserji, ki so sodelovali z njo, so povedali, da je v industrijo prinesla val svežine, saj premore izjemno avtentičnost, sposobnost igranja zelo kompleksih vlog, hkrati jo odlikuje nekonflikten značaj. Seznam njenih talentov je pester, ob igranju je njena strast tudi notranje opremljanje. Leta 2015 je pridobila še ameriško državljanstvo, pet let prej se je poročila z igralcem Johnom Krasinskim, s katerim ima dve hčerki: devetletno Hazel in sedemletno Violet.

Leta 2008 sta se Emily in John spoznala prek skupnih prijateljev, isto leto sta šla na prvi zmenek, se leto pozneje zaročila in si leta 2010 na posestvu Georga Clooneyja ob jezeru Como v Italiji izmenjala prstana. FOTO: Profimedia

Prav njena družina je razlog, da si bo vzela leto predaha od igranja in bo lahko več časa preživela z deklicama. Na vprašanje voditelja podkasta Miza za dva Bruceja Bozzija, kako krmari med kariero in družino, je igralka pred kratkim odgovorila: »Ne vedno prav dobro. Ljudje me večkrat vprašajo, kako mi to uspeva. Nikoli nimam občutka, da mi gre dobro. In to leto ne bom delala.«

Odkar je postala mama, je igrala v več odmevnih filmih, med vidnejšimi so Tiho mesto in Tiho mesto II., Mary Poppins se vrača in Oppenheimer režiserja Christopherja Nolana, ki na velika platna prihaja ta mesec.

»Zadnje leto sem res veliko delala in moj najstarejši otrok je star devet let. To so za odraščanje temeljna leta, pomembno je, da sem ob hčerkah, dokler sta še mali,« je povedal Bluntova.