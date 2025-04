Barvali jajčka in hišice, izkupiček namenili živalim

Za veliko noč so v Društvu za zaščito konj in drugih živali v Orovi vasi pri Polzeli, kjer skrbijo za skoraj 1000 živali (od konjev, goveda, drobnice, oslov, psov in mačk do perutnine in ptičev), gostili uporabnike Javnega zavoda Centra za varstvo in delo (CVD) Golovec Celje, kjer odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter po pridobljenih poškodbah možganov zagotavljajo karseda kakovostne razmere za delo in življenje.

Stik z živalmi je na vse deloval izjemno pomirjajoče in zdravilno.

»Povabili smo jih, da nam pomagajo pobarvati ogromno velikonočno jajce, pa tudi nekaj manjših, njihov obisk pa smo s pridom izkoristili tudi za to, da smo pobarvali še nekaj ptičjih hišic, ki so jih lahko po koncu odnesli s sabo. Seveda ni šlo brez druženja z živalmi. Potekala je tudi licitacija izdelkov uporabnikov CVD Golovec, ves izkupiček pa so potem namenili prav našim živalim. S seboj so prinesli tudi bon za 780 evrov,« je pripovedovala predsednica društva Natalija Nedeljko. Vreme jim sicer ni bilo preveč naklonjeno, a se niso vdali. Jajčka in ptičje hišice so tudi zato barvali kar v hlevu med živalmi, kar je prispevalo k še boljšemu vzdušju.

Dobrodelni izkupiček

»Čeprav je deževno vreme prestavilo aktivnosti v pokrit prostor, to ni skalilo vedrega razpoloženja. Stik z živalmi je na vse deloval izjemno pomirjajoče in zdravilno. Dogodek je imel namreč tudi globlji pomen. V imenu vseh uporabnikov in zaposlenih CVD Golovec je direktorica Mojca Murko predsednici društva Nataliji Nedeljko s ponosom predala simbolični bon v vrednosti 780 evrov. Donacija je plod srčnih prizadevanj naših uporabnikov in zaposlenih, ki so v okviru projekta Dan za spremembe Slovenske filantropije zbirali izdelke za licitacijo na Facebooku,« je v imenu CVD Golovec povedala Sara Jazbinšek.

Uporabiki so priskočili na pomoč ter olepšali še nekaj ptičjih hišic. FOTO: Arhiv DZK

Razložila je, kako so uporabniki prinašali svoje unikatne izdelke ne le od doma, temveč tudi iz vseh delavnic centra, od keramične, grafične, papirne in šiviljske delavnice na Ostrožnem do lesne delavnice iz Babnega. »Vsak izdelek je zato svojevrstna zgodba naših uporabnikov, ki z vsakim svojim delom dokazujejo, kako dragocena in pomembna so njihova prizadevanja,« je ob predaji daril še posebej poudarila direktorica CVD Golovec Mojca Murko.

Sodelovanje pri prostovoljnih aktivnostih je izjemnega pomena. »Našim uporabnikom ponuja priložnost, da pokažejo svoje sposobnosti, občutijo svojo vrednost ter doživijo ponos, ko njihovo delo prepozna in ceni tudi kdo drug. Takšni dogodki gradijo samozavest, spodbujajo socialne stike, ustvarjajo občutek pripadnosti in prinašajo notranje zadovoljstvo, ob zavedanju, da lahko nekomu pomagaš, raste tudi srce,« je še poudarila socialna delavka Sara Jazbinšek iz CVD Golovec.