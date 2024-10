Rekel jima je, da bosta milijonarja - kako je nastala največja prevara vseh časov

Če bi pripadnike generacije iz osemdesetih prosili, naj navedejo izvajalca, ki je sinonim za največjo glasbeno prevaro vseh časov, bi zagotovo rekli, da je to duet Milli Vanilli.

Res neverjetno je, da sta dva popolna neznanca postala največji glasbeni senzaciji, čeprav sploh nista znala peti.

Njuna zgodba je takšna

Rob Pilatus iz Münchna je med plesnim seminarjem v enem od klubov v Münchnu spoznal Fabriceja Morvana iz Pariza.

»Oba sva bila temnopolta in odraščala v mestih, kjer ni preveč temnopoltih. To naju je združilo,« je kasneje pripovedoval Pilatus.

Z malo založbo sta posnela album, a z njim nista ravno uspela. Tedaj sta živela na robu revščine.

Nemški glasbeni producent Frank Farian, med drugim zaslužen za ustanovitev skupine Boney M, ju je vseeno povabil v svoj studio in jima predvajal demo pesmi Girl You know it's true. Rekla sta, da jo lahko odpojeta.

»Iz vaju bom naredil milijonarja,« jima je obljubil Farian, ki mu je bil všeč videz para.

Natanko 1. januarja 1988 sta z njim podpisala pogodbo za deset pesmi letno. Ampak njuno petje producenta ni preveč navdušilo, pesmi so zato peli studijski pevci.

Pilatus in Morvan sta kljub temu šla na turnejo po Španiji, Franciji in Italiji, pela vnaprej posnete pesmi in navduševala občinstvo.

»Nihče ne bo vedel, da ne pojeta vidva,« nama je rekel Farian in nama vnaprej plačal 18.000 sedanjih evrov. Strinjala sva se z njim,« je kasneje pripovedoval Pilatus in dodaja:

»Z Morvanom sta tedaj dojela, da v nobeni pesmi skupine Milli Vanilli ne bo slišati najinega glasu.«

Osvojila sta mnoge nagrade

Največji uspeh sta dosegla s pesmijo Girl I'am gonna miss you, na 32. podelitvi nagrad grammy sta osvojila nagrado za najboljša glasbena izvajalca in prejela tri priznanja na 17. podelitvi ameriških glasbenih nagrad.

Ju pa je revija Rolling Stone leta 1989 razglasila za najslabša izvajalca in album Girl, You Know It's True za najslabši album istega leta.

Kako je bila razkrita prevara?

Kot duet sta prišla na prvi intervju na MTV, njuno obupno znanje angleškega jezika je med prisotnimi vzbudilo dvome glede njunega petja.

Prvi dokaz, da se Rob in Fab samo pretvarjata in odpirata usta je prišel 21. julija 1989 med nastopom v tematskem parku Lake Compounce v Bristolu, ko je posnetek začel preskakovati.

»Tedaj sem dojel, da je to začetek konca dueta Milli Vanilli. Zgrabila me je panika, nisem vedel, kaj naj storim in pobegnil sem z odra,« se je spominjal Pilatus.

Kljub polomu sta se vrnila na oder, koncert se je nadaljeval, kot da se ni zgodilo nič.

Konec kariere

Zaradi vse pogostejših vprašanj, kdo v resnici poje, ju je Farian odpustil in priznal, da nista pela ona. Založniška hiša Arista records je izbrisala album Girl I know it's true iz vseh katalogov, vzeta jima je bila nagrada grammy, kar se je zgodilo prvič v zgodovini.

Tako se je končala kariera dueta Milli Vanilli. V dokumentarnem filmu o njem z naslovom Gril You Know it's true pa poudarjeno, da so mnogi vedeli za prevaro, a sta bila na koncu pevca žrtveni jagnjeti, piše kurir.rs.

Kaj se je zgodilo potem?

Rob Pilatus se je po teh dogodkih boril z osebnimi stiskami, zapadel v drogo in leta 1998 umrl star 33 let.

Fabrice Morvan se je po škandalu pobral in šel naprej. Še vedno se ukvarja z glasbo: poje, igra instrumente in piše pesmi.